ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik nach detaillierten Zahlen auf 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die im Februar veröffentlichten vorläufigen Eckzahlen seien bestätigt und die Jahresziele für 2026 präzisiert worden, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Technologiekonzern erwarte ein einstelliges Umsatzwachstum und eine operative Ergebnismarge, die mit 9 bis 21 Prozent über dem Vorjahreswert liege. Zugleich sollen die Investitionsausgaben 2026 wohl leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Der Analyst wies darauf hin, dass Analysten im Schnitt für 2026 ein Umsatzwachstum von 8 Prozent und eine Ebitda-Marge von 20 Prozent erwarteten./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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