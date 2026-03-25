ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

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