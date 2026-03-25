ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Rational auf 800 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 785 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des Großküchenausstatters hätten den Eindruck von Solidität in einem schwierigen Umfeld bestätigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der positive Wachstumstrend sollte im laufenden Jahr Bestand haben./rob/mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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