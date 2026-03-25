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Erneuerbare Energien
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APA ots news: Volksbanken-Verbund veröffentlicht erstmals Nachhaltigkeitsbericht nach ESRS

96 Prozent der Finanzierungen erfolgen in Österreich - Fokus  
auf regionale Wirtschaft und nachhaltige Transformation. 

Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund hat erstmals freiwillig seine  
nichtfinanzielle Erklärung nach den European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS) als integrierten Bestandteil des Geschäftsberichts 
veröffentlicht. Die VOLKSBANK WIEN AG legt ihre konsolidierte 
nichtfinanzielle Erklärung ebenfalls zum ersten Mal integriert im 
Geschäftsbericht vor. Nachhaltigkeitsmanagement ist ein zentraler 
Bestandteil des genossenschaftlich organisierten Volksbanken- 
Verbundes. Die nichtfinanzielle Erklärung 2025 zeigt, wie der 
Volksbanken-Verbund und seine Zentralorganisation, die VOLKSBANK WIEN 
AG, Nachhaltigkeit strategisch steuern, operativ umsetzen und messbar 
machen. Der entscheidende Mehrwert liegt dabei in der Nutzung der 
gewonnenen Informationen zur Verbesserung unternehmerischer 
Entscheidungen. Gleichzeitig begleiten die Volksbanken ihre Kundinnen 
und Kunden aktiv bei der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Transformation und unterstützen sie dabei, zukunftsfähige 
Geschäftsmodelle erfolgreich umzusetzen. 

Der Volksbanken-Verbund setzt einen klaren Fokus auf den 
heimischen Wirtschaftsstandort. Mindestens 95 Prozent der 
Finanzierungen erfolgen in Österreich. Im Jahr 2025 wurde dieser Wert 
mit 96,31 Prozent inländischer Finanzierungen übertroffen. Zudem will 
der Volksbanken-Verbund seine Rolle als finanzieller 
Regionalversorger in Zukunft weiter stärken. Als Bankengruppe mit 
genossenschaftlichen Wurzeln erfüllt der Volksbanken-Verbund seinen 
sozialen Förderauftrag, indem er wirtschaftliche Entwicklung, 
regionale Wertschöpfung und gesellschaftliche Verantwortung 
miteinander verbindet. Darüber hinaus setzt der Volksbanken-Verbund 
regionale Initiativen zur Förderung nachhaltiger Projekte um. 

Zudem senkt der Volksbanken-Verbund die betrieblich bedingten CO 
-Emissionen durch den vollständigen Bezug von Grünstrom sowie einen 
zunehmend elektrifizierten Fuhrpark mit derzeit 118 E-Fahrzeugen. 
Weitere Schwerpunkte liegen in der gezielten Mitarbeiterentwicklung 
und im klaren Bekenntnis zu internationalen Nachhaltigkeitsstandards, 
wie jenen der Vereinten Nationen. "In ihrer Funktion als 
Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes bekennt sich die 
VOLKSBANK WIEN AG als Teilnehmerin des UN Global Compact zu klaren 
Prinzipien und Werten. Auf Basis unseres genossenschaftlich geprägten 
Geschäftsmodells verpflichten wir uns zu verantwortungsvollem 
unternehmerischen Handeln und einer Nulltoleranz gegenüber 
Diskriminierung und Korruption, transparent dokumentiert im 
Nachhaltigkeitsbericht", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der 
VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. 

Zwtl.: Regionale Eigentümerclubs finanzieren nachhaltige Projekte 

Die Eigentümerclubs der Beteiligungsgenossenschaften des 
Volksbanken-Verbundes übernehmen die Rolle von 
Nachhaltigkeitsdrehscheiben in den Regionen. Welche Bedeutung dieses 
Modell für die regionale Wirtschaft hat, zeigt zum Beispiel die 
Volksbank Steiermark: Gemeinsam mit ihren 
Beteiligungsgenossenschaften rief sie die Initiative "Regionale 
Projektideen verwirklichen" ins Leben. Kern der Initiative war der 
Anspruch, mit den an die Genossenschaften ausgeschütteten Dividenden 
nachhaltige Projekte zu ermöglichen. Von insgesamt 61 eingereichten 
Projekten erfüllten 42 die Förderkriterien. Die Mitglieder der 
beteiligten Genossenschaften wählten 38 Projekte aus und förderten 
diese mit insgesamt 300.000 Euro. Gefördert wurden unter anderem 
Photovoltaikanlagen sowie die Sanierung von Sportplätzen in 
Ehrenschachen und Dietersdorf. Pro mente Steiermark konnte in 
Hartberg neue Nähmaschinen für die sozialpsychiatrische Tagesstruktur 
leonardo anschaffen. Auch Bildungsprojekte wie "Technik im 
Vulkanland" oder die Anschaffung von iPads für eine Volksschule zur 
Förderung digitalen, papierfreien Lernens wurden unterstützt. Die 
Naturfreunde St. Michael verbesserten mit der Sanierung ihres 
Selbstversorgerhauses am Schoberpass die Wasserversorgung für elf 
angeschlossene Häuser. Das Spektrum der geförderten Projekte reichte 
von digitalen Mitfahrbörsen bis hin zur nachhaltig organisierten 
"Kreisslerei". Die Vermarktung der Initiative erfolgte über die 
Website des Eigentümerclubs, wobei die Mitgliedschaft keine 
Voraussetzung für die Teilnahme war. 

"Mit Initiativen wie Regionale Projektideen verwirklichen der 
Volksbank Steiermark wollen wir motivieren und guten Ideen eine Bühne 
geben. Wir zeigen, dass jeder Schritt zählt und wir die nachhaltige 
Transformation nur gemeinsam schaffen. Wir laden alle heimischen 
Unternehmen - sowohl bestehende als auch potenzielle Neukundinnen und 
-kunden - dazu ein, den Weg mit uns zu gehen und gemeinsam 
zukunftssichere Ideen umzusetzen", betont Monika Tögel, 
Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes. 

Zwtl.: Volksbanken punkten bei Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 

Die Mitarbeitenden bilden die Grundlage für den langfristigen 
Erfolg des Volksbanken-Verbundes. Daher sind Vielfalt und 
Chancengleichheit unter dem Leitsatz "Gleichberechtigung und 
Anerkennung als Grundlage für eine wertschätzende Unternehmenskultur" 
in der Personalstrategie verankert. Der Volksbanken-Verbund legt 
damit ein klares Bekenntnis zur Gleichstellung und Inklusion der 
Mitarbeitenden ab, was nachweislich ihre Zufriedenheit steigert. 
Einen sehr erfreulichen Wert erzielten die Volksbanken auch bei der 
Kundenzufriedenheit, die anhand des NPS (Net Promoter Score) 
ermittelt wurde: Der Volksbanken-Verbund erzielt mit einem NPS von 32 
ein ausgezeichnetes Ergebnis. Die VOLKSBANK WIEN AG übertrifft diesen 
Wert mit einem NPS von 37 nochmals deutlich. 

Der Nachhaltigkeitsbericht des Volksbanken-Verbundes und der 
VOLKSBANK WIEN AG sind Bestandteil der aktuellen Geschäftsberichte. 
Die Berichte können auf der Website unter 
www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik Berichte 
abgerufen werden. 

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 31.12.2025). 
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 
31.12.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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