Neuausrichtung

Aus für E-Auto-Projekt Afeela von Sony und Honda

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
Artikel teilen:

Das Gemeinschaftsunternehmen des Elektronikkonzerns Sony und des Autobauers Honda stellt die Entwicklung seines für den US-Markt geplanten Elektroautos Afeela ein. Zur Begründung verwies ‌Sony Honda Mobility am Mittwoch auf die Neuausrichtung der Elektroauto-Strategie von Honda. Der Autobauer hatte ⁠erst Anfang ⁠des Monats in diesem Zusammenhang Abschreibungen von bis zu 2,5 Billionen Yen (15,7 Milliarden Dollar) angekündigt.

Die Entscheidung lasse dem Joint Venture keinen gangbaren Weg mehr, die Afeela-Modelle auf den Markt ‌zu bringen, teilte das Unternehmen ‌mit. Sowohl Honda als auch der Elektronikkonzern Sony erklärten, sie rechneten nicht mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf ⁠ihre Bilanzen im laufenden Geschäftsjahr.

Kunden, die das Modell ‌im US-Bundesstaat Kalifornien reserviert ⁠hatten, sollen eine Rückerstattung erhalten. Die Auslieferung des ab 89.900 Dollar teuren Wagens war ursprünglich ab Ende des Jahres geplant. Spekuliert ‌wurde auch über ⁠einen späteren Markteintritt in ⁠Europa. Das Joint Venture war gegründet worden, um Hondas Erfahrung im Fahrzeugbau mit Sonys Expertise in den Bereichen Software und Videospiele zu bündeln. Damit wollten die japanischen Konzerne den Rückstand auf die Konkurrenz auf dem Markt für Elektroautos aufholen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sony
Honda
SONY ADR

Das könnte dich auch interessieren

Chipfirma
Hynix vergibt Rekordauftrag an Maschinenbauer ASMLgestern, 08:54 Uhr · Reuters
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Fahrdienstvermittler
Uber will deutschen Rivalen Blacklane übernehmengestern, 13:48 Uhr · Reuters
Uber will deutschen Rivalen Blacklane übernehmen
Verbrenner-Aus
BGH fällt Urteil zugunsten von BMW und Mercedes23. März · dpa-AFX
BGH fällt Urteil zugunsten von BMW und Mercedes
Dieselskandal
Continental bittet Aktionäre um Zustimmung zu Vergleichgestern, 15:36 Uhr · Reuters
Flaggen mit Continental-Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News