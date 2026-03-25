Bakterien: Aldi nimmt Kräutermischung aus dem Verkauf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MÜLHEIM/RUHR (dpa-AFX) - Gefährliche Bakterien in einer Kräutermischung: Ein Hersteller ruft eine beim Discounter Aldi verkaufte Tiefkühl-Mischung aus acht Kräutern zurück. Betroffen sei das Produkt "All Seasons 8 Kräuter" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.12.2027, 8.12.2027 und 10.2.2028, teilte die Clama GmbH mit.

Bei dem Produkt seien sogenannte Shigatoxin-bildende Escherichia coli-Bakterien (STEC) nachgewiesen worden. Der Verzehr könne Durchfall, Übelkeit, zunehmende Bauchschmerzen, Fieber und Erbrechen auslösen. "Treten nach Verzehr des Lebensmittels entsprechende Symptome auf, sollte medizinische Hilfe aufgesucht werden und auf eine mögliche STEC-Infektion hingewiesen werden", riet der Hersteller.

Die Kräutermischung sei bundesweit in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft worden. Kunden könnten das Produkt deshalb auch in allen Aldi-Filialen zurückgeben. Aldi teilte mit, das Produkt sei unverzüglich aus dem Handel genommen worden.

Vor einem viertel Jahr war es bei der Kräutermischung schon einmal zu einem Rückruf gekommen. Damals wurden in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen./mhe/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Für 600 Millionen Dollar
Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan23. März · dpa-AFX
Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan
Konsumgüterkonzern
Unilever spricht über Verkauf des Lebensmittelgeschäfts20. März · dpa-AFX
Unilever spricht über Verkauf des Lebensmittelgeschäfts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News