SpaceX-Antrag für Börsengang in dieser Woche wohl möglich

Das Börsendebüt der Weltraumfirma SpaceX rückt einem Medienbericht zufolge näher. Das Unternehmen des umstrittenen Milliardärs Elon Musk ‌werde den Emissionsprospekt wohl in dieser oder der kommenden Woche bei den ⁠US-Behörden ⁠einreichen, schrieb das Nachrichtenportal "The Information" am Mittwoch unter Berufung auf einen Insider. Es strebe ein Emissionsvolumen von mehr als 75 Milliarden Dollar an. ‌Dies wäre eines der ‌größten in der Wirtschaftsgeschichte. SpaceX war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der ⁠2002 gegründete Konzern, zu dem auch ‌der KI-Entwickler xAI gehört, ⁠organisiert jährlich mehr Weltraum-Missionen mit der wiederverwendbaren Rakete "Falcon 9" als sämtliche anderen Anbieter zusammengerechnet. Zudem betreibt ‌die Tochter ⁠Starlink das weltweit größte ⁠Satelliten-Netzwerk. Schätzungen zufolge könnte SpaceX bei einem Börsengang eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar erreichen.

(Bericht von Angela Christy und Akash Sriram; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)