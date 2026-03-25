Binnenschiffer transportieren so wenig wie noch nie seit Vereinigung

Berlin, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Auf Deutschlands Flüssen werden so wenige Güter transportiert wie noch nie seit der Wiedervereinigung 1990. Im vergangenen Jahr wurden auf den Binnenwasserstraßen insgesamt 171,6 Millionen Tonnen Güter befördert, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren 1,3 Prozent weniger als 2024.

Der ‌Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) macht für den Rückgang die schwache Industriekonjunktur verantwortlich. "Wenn es den großen Industrien schlecht geht, spürt die Binnenschifffahrt dies in Gestalt einer sinkenden ⁠Transportnachfrage sofort", ⁠hieß es. Die künftige Entwicklung hänge daher ganz wesentlich vom Konjunkturverlauf ab. "Aufgrund der politisch beschlossenen Energiewende ist zudem mit Rückgängen beim Transport von fossilen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen zu rechnen", so der Verband.

Der Rückgang des Transportaufkommens im vergangenen Jahr geht vor allem auf den schrumpfenden Güterversand ins Ausland zurück. Die in andere Staaten beförderte ‌Menge sank auf 41,1 Millionen Tonnen und lag damit ‌4,8 Prozent unter dem Vorjahreswert, so das Statistikamt. Dagegen stieg die aus dem Ausland nach Deutschland transportierte Gütermenge mit 77,0 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent. Der ⁠innerdeutsche Verkehr blieb mit 42,8 Millionen Tonnen stabil (+0,2 Prozent), während sich der Transitverkehr stark ‌auf 10,7 Millionen Tonnen verringerte (-5,4 Prozent).

Auf den ⁠Wasserstraßen transportiert werden vor allem trockene Massengüter, wozu etwa Steine und Erden, Erze oder Kohle gehören. Sie summierten sich auf 92,5 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 1,5 Prozent. Danach folgen die flüssigen Massengüter wie Mineralölerzeugnisse oder Chemikalien ‌mit 49,0 Millionen Tonnen (-1,9 Prozent). Der ⁠Containerverkehr belief sich auf 16,6 Millionen Tonnen (-1,0 ⁠Prozent).

Einen besonders großen Stellenwert im Verkehr mit dem Ausland haben die niederländischen Häfen Rotterdam und Amsterdam sowie der belgische Hafen Antwerpen. Zwischen dem Hafen in Rotterdam und Deutschland wurden im vergangenen Jahr auf Binnenschiffen 57,2 Millionen Tonnen Güter transportiert. "Damit war Rotterdam der mit Abstand wichtigste Hafen im grenzüberschreitenden Verkehr in der Binnenschifffahrt", hieß es. Auf Rang zwei folgt Antwerpen mit 17,7 Millionen Tonnen und auf Rang drei Amsterdam mit 9,0 Millionen Tonnen. Auf diese drei Häfen entfielen damit ⁠71,1 Prozent des gesamten Güterverkehrs mit dem Ausland von 118,1 Millionen Tonnen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)