Pharmakonzern Boehringer setzt auf Wachstum durch neue Medikamente

Düsseldorf, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Deutschlands größter Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat im vergangenen Jahr dank neuer Medikamente kräftig zugelegt und setzt auf eine volle Entwicklungspipeline. "2025 war ein Erfolgsjahr für Boehringer, aber auch ein Erfolgsjahr vor dem Hintergrund eines immer schwierigeren Umfeldes", sagte der im Sommer vergangenen Jahres zum ‌Vorsitzenden der Unternehmensleitung aufgestiegene Shashank Deshpande am Mittwoch. "Wir sehen, wie sich die Geschäftslage in allen Bereichen ständig weiter verbessert." Er erwarte 2026 ein ähnliches Wachstum wie ⁠im vergangenen Jahr.

Boehringer ⁠stehe mit seinen rund 80 Wirkstoffen in der Pipeline vor einer Welle von Markteinführungen in den kommenden Jahren, erläuterte Paola Casarosa, zuständig für den Bereich Innovation. Boehringer werde nicht nachlassen, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Allein in den größten und wichtigsten Markt, die USA, sollen bis 2028 zehn Milliarden Dollar fließen. Im vergangenen ‌Jahr erhöhte das 1885 gegründete Familienunternehmen seine Investitionen insgesamt ‌auf 6,4 (Vorjahr: 6,2) Milliarden Euro, was einer Quote von knapp 23 Prozent des Umsatzes entspricht.

ZUWÄCHSE DANK VERKAUFSSCHLAGERN

Dank der starken Nachfrage nach seinen Verkaufsschlagern stieg der Nettoumsatz 2025 währungsbereinigt um 7,3 ⁠Prozent auf 27,8 Milliarden Euro. Beide Sparten, Humanpharma und Tiergesundheit, trugen zum Wachstum bei. "Das ‌Jahr 2025 hat die Stärke unserer Pipeline ⁠eindrucksvoll untermauert und gezeigt, wie sehr sich unsere langfristigen F&E-Investitionen auszahlen", erklärte Deshpande. Finanzchef Frank Hübler betonte: "Wir investieren so viel wie nie zuvor in Innovation – ein klarer Ausdruck unseres Anspruchs für die kommenden Jahre." Gewinnzahlen veröffentlicht der ‌Konzern traditionell nicht.

Die Erlöse im Geschäft mit ⁠Humanpharma legten um 7,4 Prozent auf 22,7 ⁠Milliarden Euro zu. Getragen wurde dies von den Kassenschlagern Jardiance gegen Diabetes und Herzerkrankungen sowie dem Lungenmedikament Ofev. Zudem führte der Konzern aus Ingelheim im zweiten Halbjahr zwei neue, von der US-Arzneimittelbehörde FDA als bahnbrechend eingestufte Medikamente ein. Dabei handelt es sich um das Lungenkrebsmittel Hernexos und Jascayd gegen Lungenfibrose, die unter anderem in den USA und China auf den Markt kamen. Auch die Tiergesundheitssparte wuchs und steigerte ihren Umsatz um 6,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war ⁠hier vor allem das Antiparasitikum Nexgard.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)