Breite Kritik am Klimaschutzprogramm der Regierung

Berlin, 25. Mrz (Reuters) - ⁠Das von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzprogramm stößt auf breite Kritik von Wirtschaftsverbänden, Umweltorganisationen und der Opposition. Die Regierung aus CDU, CSU und SPD will mit dem Programm die gesetzlichen Klimaziele für 2030 und 2040 erreichen. Kritiker bemängelten am Mittwoch jedoch, das Paket sei unzureichend, basiere auf veralteten Daten und lasse wirksame Maßnahmen vermissen. ‌Insbesondere in den Bereichen Verkehr und Gebäude werde die Klimaschutzlücke eher vergrößert als geschlossen.

Grundlegende Zweifel an der Wirksamkeit äußerte der Expertenrat für Klimafragen. Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen und deren Einsparpotenzial sei ⁠nicht nachvollziehbar. Zudem ⁠überschätze die Bundesregierung die Wirkung ihrer Vorhaben und rechne mit veralteten Prognosen. Der Expertenrat gehe davon aus, dass das Klimaziel 2040 nicht erreicht werde. Das 65-Prozent-Ziel für 2030 werde - auch aufgrund der anhaltend schwachen Wirtschaftslage - möglicherweise knapp erreicht.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer kritisierte das Programm als zu bürokratisch und teuer. "Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei den Klimazielen zunehmend auseinander", erklärte DIHK-Präsident Peter Adrian. Das Programm setze auf einen ‌starren Zeitplan aus jahres- und sektorscharfen Vorgaben, was zu unnötigen Kosten ‌für die Wirtschaft führe. Statt sich auf kleinteilige Ziele zu fixieren, müsse das langfristige Ziel der Klimaneutralität im Fokus stehen. Adrian forderte einen Kurswechsel: "Mehr Markt und internationale Koordination, weniger staatliche Detailsteuerung."

UMWELTHILFE KÜNDIGT NEUE KLAGE AN

Umwelt- und Verkehrsverbände ⁠bezeichneten das Programm durchweg als ungenügend. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sprach von einem "rechtswidrigen" Programm und "klimapolitischer Brandstiftung". Die DUH ‌werde auf Einhaltung des Klimaschutzziels für das Jahr 2040 ⁠pochen und eine neue Klimaschutzklage gegen die Bundesregierung erheben. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bezeichnete das Programm als Makulatur. Greenpeace erklärte, die Regierung setze "eher auf Hoffnung als Gewissheit".

Kernpunkt der Kritik ist der Vorwurf, Umweltminister Carsten Schneider (SPD) dürfe zwar einzelne Maßnahmen verkünden, während Wirtschaftsministerin Katherina ‌Reiche (CDU) den Klimaschutz an anderer Stelle ausbremse. Die geplanten ⁠zusätzlichen Windausschreibungen seien zwar ein guter Schritt, würden ⁠aber durch Reiches Pläne für ein Netzpaket wieder konterkariert, kritisieren BUND, DUH und die Denkfabrik Agora Energiewende. Im Verkehrsbereich fehle weiterhin ein Tempolimit, das sofort wirksamer wäre als alle nun beschlossenen Maßnahmen zusammen. Die Allianz pro Schiene bemängelte, es sei kein tragfähiges Konzept zur Verlagerung von der Straße zur Schiene erkennbar.

Die Grünen im Bundestag bezeichneten das Programm als "dreiste Täuschung". Co-Fraktionschefin Katharina Dröge warf der Regierung vor, sie habe sich "fürs Schönrechnen, Abhängigkeit von Öl und Gas sowie für eine Politik der fossilen Kostenfallen entschieden". Reiche arbeite mit ihren Gesetzesplänen daran, "den Klimaschutz zunichtezumachen". Es sei eine "Farce", wenn Umweltminister Schneider ⁠über Klimaschutz rede, während Reiche beim Heizen wieder auf Öl- und Gasheizungen setze.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)