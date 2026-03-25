Bund fördert E-Auto-Ladestationen an Mehrparteienhäusern mit 500 Millionen Euro

Berlin, ⁠25. Mrz (Reuters) - Das Bundesverkehrsministerium stellt 500 Millionen Euro bereit, um mehr Ladepunkte für Elektroautos an Mehrparteienhäusern ‌zu fördern. Anträge könnten ab dem 15. April bis zum 10. ⁠November ⁠2026 gestellt werden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Berlin mit. "Gefördert werden die Anschaffung und Errichtung von privater Ladeinfrastruktur, zum ‌Beispiel Wallboxen in Verbindung ‌mit der entsprechenden technischen Ausrüstung. Auch der Netzanschluss oder notwendige Baumaßnahmen ⁠sind förderfähig."

In Deutschland gibt es rund ‌21 Millionen Wohnungen ⁠in Mehrparteienhäusern. Hier stehen rund neun Millionen Stellplätze zur Verfügung. Das Laden zu Hause gilt ‌als ⁠besonders beliebt. Verkehrsminister Patrick ⁠Schnieder (CDU) sagte, die Ladeinfrastruktur sei hier noch unzureichend. Anträge können Wohnungseigentümergemeinschaften, Privateigentümer sowie Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienunternehmen stellen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)