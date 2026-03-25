Düsseldorf, ⁠25. Mrz (Reuters) - Für die rund 585.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie könnte es noch am Mittwoch einen neuen Tarifvertrag ‌geben. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) hätten sich ⁠angenähert, ⁠teilte die IGBCE am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft lade deshalb für 13.00 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ein. Weitere Details nannte sie nicht.

Die ‌IGBCE hatte in der ‌Tarifrunde eine Erhöhung der Einkommen zur Stärkung der Kaufkraft sowie tarifliche Instrumente ⁠zur Beschäftigungssicherung in Deutschlands drittgrößter Industriebranche gefordert. ‌Die Arbeitgeber hatten ⁠dagegen auf eine tiefe Branchenkrise verwiesen. Die Produktion liege ein Fünftel unter dem Niveau von 2018, ‌die Auslastung sei ⁠historisch schwach. In der ⁠vergangenen Tarifrunde hatten sich beide Seiten 2024 noch auf insgesamt 6,85 Prozent mehr Lohn verständigt. Die Erhöhung erfolgte damals in zwei Stufen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)