Dax bringt die zweite Erholungswelle - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 23.100 23.500 Dax-Unterstützung 22.400 22.500

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax-Erholung wird abverkauft - kommen die Käufer nochmal zurück?") zum Dax lautete wie folgt:

“Aus rein charttechnischer Sicht wäre nun für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine zweite Erholungswelle in den Bereich 23.100/500 Punkte zu präferieren. Primärer Kurstreiber bleiben allerdings vorerst natürlich die Schlagzeilen in Bezug auf den Iran-Krieg und entsprechende Bewegungen der Rohölpreise. Defensive bleibt daher vorerst Trump(f).“

Der Dax brachte die angesprochene "zweite Erholungswelle", allerdings hat es der Index noch nicht ganz in die genannte Zielzone geschafft. Das Tageshoch heute Vormittag lag bei knapp 23.070 Punkten im Xetra-Dax.

Dax-Ausblick:

Die heutige Erholung kam nicht überraschend, kann aber genau so zügig wieder in sich zusammenfallen wie sie gekommen ist. Die Situation im Iran-Konflikt bleibt weiterhin sehr fragil, entsprechende Prognosen aktuell weiterhin schwierig.

Neue prozyklisch bullische Impulse im Dax würden bei einem Ausbruch über den Horizontalwiderstand um 23.200 Punkte entstehen. In dem Falle würde weiteres Erholungspotenzial Richtung 23.800 Punkte generiert werden. Bis dahin muss allerdings ein erneutes Abdriften in den mittleren 22.000er Bereich eingeplant werden.