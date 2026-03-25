Dax dürfte steigen - Anleger hoffen auf Friedensplan für Nahost

Frankfurt, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran dürfte den Dax am Mittwoch antreiben. Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge ‌wird der Leitindex höher starten, nachdem er am Dienstag nahezu unverändert mit 22.636 Punkten geschlossen hatte.

Die ⁠USA haben ⁠einem Insider zufolge dem Iran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Die Regierung in Washington schlägt Medienberichten zufolge eine Feuerpause von einem Monat vor, um den Plan zu besprechen. Die ‌asiatischen Börsen legten am Mittwochvormittag ‌zu, während die Ölpreise deutlich nachgaben.

Mit Spannung warteten Investoren auf den Auftritt von EZB-Chefin Christine Lagarde auf ⁠einer Konferenz in Frankfurt. An den Finanzmärkten wird ‌angesichts der vom Ölpreisschock ausgehenden ⁠Inflationsgefahr auf eine nahende Zinserhöhung spekuliert. Der Iran-Krieg dürfte zudem die Stimmung der deutschen Wirtschaft spürbar eingetrübt haben. Das Münchner Ifo-Institut ‌veröffentlicht dazu seine monatliche ⁠Umfrage unter rund 9000 Führungskräften. ⁠Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass sich das Ifo-Geschäftsklima im März auf 86,0 Punkte verschlechtert, nach 88,6 Zählern im Februar.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 22.636,91

EuroStoxx50 5.581,29

EuroStoxx50-Future 5.515,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 46.124,06 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 6.556,37 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 53.766,87 +2,9%

Shanghai 3.925,35 +1,1%

Hang Seng 25.190,63 +0,5%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)