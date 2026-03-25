W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:30 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
Artikel teilen:

DAX Gewinne in 30 Minuten

Zeit ist kostbar. Und mehr handeln heißt nicht mehr gewinnen. „Im Bestfall ist der Handelstag nach 30 Minuten vorbei.”, das ist das Mindset, das mich in den letzten 2 Jahrzehnten zum Profi-Trader gemacht hat.

Thomas Hartmann und Stefan Fröhlich Live handeln live den Dax und analysieren Deinen Wunschmarkt.

Melde dich jetzt zum Webinar an und lerne, wie du konstante Gewinne zur Markteröffnung erzielst.

    Mittwoch, 25.03.26, 08:30 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
    Perf. 1 Jahr
    		Chart
    1 Jahr
    		Einstellungen
    D
    DAX
    D
    DAX (Kursindex)

    Das könnte dich auch interessieren

    Telekom und Co.
    Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
    Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividenden
    Märkte in Turbulenzen
    Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
    Fürs Absichern ist es längst zu spät
    Vorbörse 24.03.2026
    Erneuter Rückschlag erwartetgestern, 07:14 Uhr · onvista
    Erneuter Rückschlag erwartet
    Dax steigt um 1.500 Punkte
    Trump will Angriffe auf Energie-Infrastruktur aussetzen23. März · onvista
    Trump will Angriffe auf Energie-Infrastruktur aussetzen
    Heute zeitweise acht Prozent im Minus
    „Gold schwankt von einem ins andere Extrem“23. März · onvista
    „Gold schwankt von einem ins andere Extrem“
    Weitere Artikel
    Premium-Beiträge
    Edelmetall im Fokus
    Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
    Telekom und Co.
    Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
    Märkte in Turbulenzen
    Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
    Alle Premium-News