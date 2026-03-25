Deutsche Logistik zu Lieferketten im Iran-Krieg: "Das Risiko ist beträchtlich"

Reuters · Uhr
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Berlin, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Der Iran-Krieg könnte nach Einschätzung der deutschen Logistikbranche die Lieferketten weltweit durcheinanderbringen. "Das Risiko für die Logistik ist beträchtlich", sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung Logistik (BVL), Kai ‌Althoff, am Mittwoch. "Wir werden in den nächsten Monaten sehen, wie resilient die globalen Lieferketten gegenüber höheren Öl- ⁠und ⁠Gaspreisen und den Störungen in den Lieferketten sind." Abhängig von der Dauer der militärischen Konflikte werde dann deutlich, "ob sich die Risiken manifestieren und die Wirtschaft und auch die Logistik wieder stärker unter Druck ‌geraten". Die andere Option sei, "ob ‌sich der leicht positive gesamtwirtschaftliche Trend fortsetzen kann und die Logistikbranche mitzieht". Die aktuelle Situation zeige einmal mehr, ⁠wie wichtig das Thema Resilienz und Krisenfestigkeit auch künftig ‌für die Logistik sein werde, ⁠betonte Althoff.

Die BVL veröffentlichte zudem den vom Münchner Ifo-Institut berechneten Logistik-Indikator für das erste Quartal 2026. Dieser sei jedoch vor der Eskalation ‌im Iran erhoben worden ⁠und spiegle damit nicht die ⁠Auswirkungen auf die Logistik und die Gesamtwirtschaft wider, hieß es. "Die Logistikwirtschaft startet 2026 ohne einen klaren positiven Trend, aber mit einem leichten Stimmungsaufheller", teilte die BVL mit. Demnach verbesserte sich die Lage im Vergleich zum Schlussquartal 2025, während die Erwartungen leicht sanken.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Sabine ⁠Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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