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Die Vaudoise-Gruppe wächst weiter und erzielt ein historisches Jahresergebnis



25.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lausanne, 25. März 2026 – Die Vaudoise-Gruppe verzeichnet 2025 ein rekordhohes Ergebnis von CHF 156,3 Millionen. Im Vergleich zum angepassten Jahresergebnis 2024 ist es um 16,7 % gestiegen. Das Nichtlebengeschäft trägt CHF 126,2 Millionen zu diesem Ergebnis bei (2024: CHF 89,9 Millionen nach Restatement) und das Lebengeschäft CHF 21,9 Millionen (2024: CHF 30,0 Millionen nach Restatement). Das sonstige Geschäft ausserhalb der Versicherungstätigkeit trägt CHF 8,2 Millionen bei, gegenüber CHF 14,1 Millionen im Jahr 2024. Unser Eigenkapital überschreitet erstmals CHF 2,6 Milliarden. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, die Dividende der Namenaktien B der Vaudoise Versicherungen Holding AG um CHF 3.– auf CHF 27.– und die Dividende der Namenaktien A um CHF 0.05 auf CHF 0.40 zu erhöhen. Die Vaudoise Allgemeine wird im Zeitraum 2026–2027 CHF 40 Millionen an ihre Versicherten weitergeben.

Konsolidierter Nettogewinn von CHF 156,3 Millionen

Umsatzsteigerung von 5,7 % auf CHF 1’518,8 Millionen dank erfreulichem Zuwachs der gebuchten Nichtleben-Prämien

Combined Ratio Nichtleben von 96,4 %

Anstieg des Anlageertrags auf 2,8 %

Eigenkapital auf einem Rekordniveau von CHF 2’655,5 Millionen (+5,8 %)

Gewinnweitergabe an unsere Nichtleben-Kundinnen und -Kunden in der Höhe von CHF 40 Millionen und Antrag zur Erhöhung der Dividende auf CHF 27.– pro Namenaktie B

Starke Kapitalisierung der Gruppe mit einem auf 344% gestiegenen SST-Quotienten (Schweizer Solvenztest)

«Das Geschäftsjahr 2025 ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Unser solides Ergebnis ist die Bestätigung dafür, dass unsere Strategie greift, und ermöglicht es uns, die Treue unserer Kundinnen und Kunden zu belohnen, die Attraktivität für unsere Aktionäre zu steigern und die Transformation unserer Gruppe zuversichtlich fortzusetzen. Durch die angekündigte Übernahme der Procimmo Group AG kann die Vaudoise ihre Diversifikationsstrategie weiterentwickeln und wird zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Immobilien-Vermögensverwaltung für Dritte.»

Jean-Daniel Laffely, Generaldirektor, CEO



Eigenkapital und Bilanz Begünstigt wird der Zuwachs des Eigenkapitals um 5,8 % im Vergleich zum angepassten1 Eigenkapital 2024 durch das Jahresergebnis, die positive Entwicklung der Neubewertungsreserve (CHF 46,5 Millionen) sowie den Verkauf eigener Anteile (CHF 9,5 Millionen). Die Gewinnverwendung (CHF 39 Millionen Zuweisung an den Fonds für künftige Überschussbeteiligungen und CHF 27,8 Millionen Dividendenausschüttung an die Aktionäre) sowie die Verrechnung des Goodwills mit dem Eigenkapital wirken sich negativ auf diese Position aus. Die Bilanzsumme steigt im Vergleich zu 2024 von CHF 8,9 Milliarden auf CHF 9,1 Milliarden. Die Kapitalanlagen belaufen sich auf CHF 7,6 Milliarden und stellen 84 % der Aktiven der Gruppe dar. Umsatz Wie in den vergangenen Jahren steigt der Umsatz der Gruppe weiter an. Per 31. Dezember 2025 steigt der Umsatz um 5,7 % und liegt bei CHF 1,5 Milliarden. Diese Entwicklung wird stark vom Nichtleben- und vom sonstigen Geschäft getragen. Anlageergebnis Mit steigenden Brutto-Anlageerträgen liegt das Anlageergebnis per 31. Dezember 2025 bei 2,8 % gegenüber 2,5 % im Vorjahr. Die Anlagerendite zum Marktwert beträgt 2,9 % (6,3 % per 31. Dezember 2024). Nichtlebengeschäft Der Anstieg des Prämienvolumens 2025 liegt mit 7,5 % deutlich über dem Marktdurchschnitt. Dazu beigetragen haben sowohl die Sach- und Haftpflicht- und die Motorfahrzeugprämien als auch die Personenversicherungen Nichtleben. Das Wachstum war insbesondere in der Deutschschweiz ausgeprägt (+9,5 %), aber auch in der Westschweiz (+6,8 %) und im Tessin (+3,7 %). Alle Vertriebskanäle haben dazu beigetragen. 2025 gab es weniger Elementarschäden, sodass sich die Schadenbelastung auf 69,7 % verbesserte. Die Ereignisse in Blatten führten zu einer Schadenbelastung von rund CHF 12 Millionen. Das versicherungstechnische Ergebnis erhöht sich auf CHF 19 Millionen und die Combined Ratio liegt bei 96,4 % (97,9 % im Jahr 2024 nach Restatement). Das Finanzergebnis, das von CHF 103,2 Millionen auf CHF 124,4 Millionen gestiegen ist, trägt wesentlich zum guten Ergebnis im Nichtleben-Bereich bei. Lebengeschäft Das Geschäft mit periodischen Prämien sank um 2,1 %, jenes mit Einmalprämien ging um 7,2 % zurück. Insgesamt sank das Prämienvolumen gegenüber dem Vorjahr um 3,4 %. Das Finanzergebnis beläuft sich auf CHF 76,9 Millionen gegenüber CHF 74,4 Millionen im Jahr 2024. Sonstiges Geschäft Das Ergebnis aus dem sonstigen Geschäft liegt bei CHF 8,2 Millionen im Vergleich zu CHF 14,1 Millionen im Vorjahr. Der Ertrag aus Dienstleistungen setzt seine Entwicklung fort und steigt 2025 um 10,0 %. Änderung der Rechnungslegung 2025 wurde eine Änderung der Rechnungslegung in Bezug auf die Aktivierung von immateriellen Anlagen vorgenommen. In Übereinstimmung mit dem Rahmenkonzept der Swiss GAAP FER wurde diese Änderung rückwirkend angewendet. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurden die Zahlen 2024 angepasst (Restatement). Mit dieser Änderung soll die Behandlung der verschiedenen Arten von externen Ressourcen präzisiert werden. Die Entwicklung der Projekte im Rahmen unserer digitalen Transformation sowie der zunehmende Einsatz externer Ressourcen, die als Erweiterung unserer Teams fungieren, haben zu eingehenden Überlegungen geführt, wie diese Ausgaben wirtschaftlich am besten abzubilden sind. Detaillierte Informationen gemäss Swiss GAAP FER finden Sie in unserem Geschäftsbericht auf den Seiten 97 und folgende. So beziehen sich in dieser Pressemitteilung die Zahlen 2024 zum Eigenkapital, zum Ergebnis der Gruppe (absolut und pro Namenaktie B), zu den Segmentergebnissen, zu den allgemeinen Kosten und zur konsolidierten Combined Ratio auf die angepassten Zahlen. CHF 40 Millionen für die Versicherten Die Vaudoise gibt einen Teil ihres Gewinns an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Im Einklang mit der genossenschaftlichen Strategie der Gruppe beteiligt die Vaudoise Allgemeine ihre Nichtleben-Kundinnen und -Kunden in Form von Prämienrabatten am Gewinn. Der Betrag der Gewinnweitergabe beläuft sich auf insgesamt CHF 40 Millionen. Das entspricht einem Prämienrabatt von 10 % für Motorfahrzeugversicherte im Zeitraum 2026–2027. Dieser Betrag dürfte sich in Zukunft erhöhen, vor allem aufgrund des Anstiegs unseres Prämienvolumens in den betroffenen Branchen. Bis zum 30. Juni 2027 wird die Gruppe so seit 2011 über CHF 480 Millionen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben haben. Gewinn der Vaudoise Versicherungen Holding AG Die Vaudoise Versicherungen Holding AG verzeichnet 2025 einen Gewinn von CHF 45,8 Millionen gegenüber CHF 50,9 Millionen im Vorjahr. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, die Dividende der Namenaktien B der Vaudoise Versicherungen Holding um CHF 3.– auf CHF 27.– und die Dividende der Namenaktien A um CHF 0.05 auf CHF 0.40 zu erhöhen. Dieser Vorschlag ist Teil einer Strategie des Verwaltungsrats zur verstärkten Gewinnverteilung an die verschiedenen Stakeholder. Demnach soll die Ausschüttungsquote für die Namenaktie B auf über 50 % ansteigen, langfristig wird schrittweise eine Quote von zwei Dritteln des zurechenbaren Nettogewinns angestrebt. Governance und Vorschläge für die Generalversammlung Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG vor, Philippe Hebeisen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen. Er schlägt ihr ausserdem vor, folgende Personen in ihrer Funktion als Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen: Martin Albers, Hélène Béguin, Nathalie Bourquenoud, Javier Fernandez-Cid, Eftychia Fischer, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat. Peter Kofmel war seit 1999 Verwaltungsratsmitglied. Er hat dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass er keine Erneuerung seines Mandats beantragen wird. Der Verwaltungsrat der Gruppe dankt ihm herzlich für sein Engagement und seine Professionalität als Verwaltungsrat und als Präsident des Prüfungs- und Risikoausschusses. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung zudem vorschlagen, Jean-Philippe Rochat, Nathalie Bourquenoud und Cédric Moret als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiederzuwählen. Ausserdem wird er der Generalversammlung vorschlagen, den Revisor Ernst & Young AG in Lausanne und ACTA Notaires als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein weiteres Jahr zu verpflichten. Die Generalversammlung wird ferner über den Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung) und den Nachhaltigkeitsbericht abstimmen. Aussichten für das Jahr 2026 Das Umsatzwachstum dürfte sich im Jahr 2026 fortsetzen. Die Gruppe wird die Qualität der Abschlüsse, eine angemessene Tarifierung und die Entwicklung der Schadenbelastung weiter sorgfältig im Auge behalten. Die Vaudoise-Gruppe diversifiziert ihre Anlagen breit und behält bei ihren Obligationenanlagen und ihren Absicherungen der Aktien und Devisen in Übereinstimmung mit ihrer Risikofähigkeit eine hohe Qualität bei. Wie am 18. März kommuniziert wurde, hat die Vaudoise Versicherungen Holding AG über die Vaudoise Asset Management AG eine Vereinbarung mit der Procimmo Group AG zur Erhöhung ihrer Beteiligung auf 92,27 % der Aktien abgeschlossen. Die Vaudoise-Gruppe beabsichtigt langfristig das gesamte Aktienkapital der Procimmo Group AG zu halten und plant nach Abschluss des Verkaufs eine Fusion mit Abfindung (Squeeze-out), bei der die Minderheitsaktionäre im Austausch für ihre Aktien einen Betrag in Höhe des Verkaufspreises erhalten. Weitere Informationen Die vorliegende Pressemitteilung und der Geschäftsbericht 2025 sind auf der Website der Vaudoise einsehbar: [https://www.vaudoise.ch/de/uber-uns/die-vaudoise-gruppe/investor-relations/jahres-und-halbjahresberichte]

Pressemitteilung zum Jahresergebnis

Geschäftsbericht 2025 (PDF)

Geschäftsbericht 2025 online



Kennzahlen 2025 der Gruppe Vaudoise Versicherungen (in Millionen CHF) 2025 2024 angepasst1 Umsatz 1’518,8 1’436,4 - Gebuchte Bruttoprämien Nichtlebengeschäft 1’242,6 1’156,0 - Gebuchte Bruttoprämien Lebengeschäft 232,9 240,7 - Ertrag aus Dienstleistungen 43,7 39,7 Allgemeine Kosten 404,7 386,9 Jahresgewinn 156,3 133,9 Versicherungstechnische Rückstellungen brutto 5’462,7 5’468,6 Kapitalanlagen 8’163,4 8’157,5 Eigenkapital (vor Gewinnverteilung) 2’655,5 2’510,3 Jahresgewinn pro Namenaktie B CHF 53.69 CHF 46.24 Combined Ratio Nichtleben 96,4 % 97,9 % Nettorendite gemäss Erfolgsrechnung 2,8 % 2,5 % Eigenkapital pro Namenaktie B CHF 885.15 CHF 836.76 Eigenkapitalrendite 6,0 % 5,5 % Zuweisung an den Fonds für die nicht vertragliche Gewinnverteilung an die Versicherungsnehmer/-innen 39,0 39,0 Personalbestand (Vollzeitäquivalente) 2’013 2’009 Vaudoise Versicherungen Holding AG - Dividende pro Namenaktie A* CHF 0.40 CHF 0.35 - Dividende pro Namenaktie B* CHF 27.00 CHF 24.00

* Anträge des Verwaltungsrats

1 Siehe Erklärung unter «Änderung der Rechnungslegung»

Kontakt für Medienschaffende: Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026–2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vaudoise Assurances Place de Milan 1001 Lausanne Schweiz Telefon: 0216188080 E-Mail: info@vaudoise.ch Internet: www.vaudoise.ch ISIN: CH0021545667 Valorennummer: 2154566 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2295634

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