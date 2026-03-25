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Dividendenkalender heute, 25.03.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 25. März 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
ABBEndgültiges Dividenden Datum
Altria GroupVierteljährliches ex-Dividenden Datum
BB BiotechEndgültiges Dividenden Datum
EniVierteljährliches Dividenden Datum
GivaudanEndgültiges Dividenden Datum
HalliburtonVierteljährliches Dividenden Datum
Impala Platinum HoldingsEndgültiges ex-Dividenden Datum
Nordea BankEndgültiges ex-Dividenden Datum
NXP SemiconductorsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
PaypalVierteljährliches Dividenden Datum
Seagate TechnologyVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ShimanoEndgültiges Dividenden Datum
STMicroelectronicsVierteljährliches Dividenden Datum
TORMVierteljährliches Dividenden Datum
Valterra PlatinumEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Paypal
Eni
Seagate Technology
Altria Group
BB Biotech
ABB
Nordea Bank
Halliburton
TORM
Impala Platinum Holdings
Givaudan
STMicroelectronics
Valterra Platinum
NXP Semiconductors
Shimano

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