Energiekonzern EnBW steigert operativen Gewinn

Düsseldorf, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte mit seinen Strom- und Gasnetzen einen operativen Gewinn über Vorjahresniveau erzielt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 5,1 Milliarden Euro, wie der Karlsruher ‌Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit wurde die eigene Prognose erfüllt. Zugleich investierte EnBW mit 7,6 Milliarden Euro so viel wie nie zuvor in den ⁠Umbau der ⁠Energieinfrastruktur. Die Aktionäre sollen eine leicht auf 1,70 Euro je Aktie erhöhte Dividende für das Geschäftsjahr 2025 erhalten.

Treiber der Entwicklung war die Sparte für systemkritische Infrastruktur, die die Transport- und Verteilnetze für Strom und Gas umfasst. Hier legte das operative Ergebnis um ein Fünftel auf 2,7 Milliarden Euro zu. Dies ‌glich einen Rückgang im Segment Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur mehr ‌als aus. Dort ging der Gewinn unter anderem wegen ungünstiger Wetterbedingungen für Wind- und Wasserkraft sowie geringerer Erträge im Handelsgeschäft um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro ⁠zurück. Vorstandschef Georg Stamatelopoulos sprach von einem erfolgreichen Geschäftsjahr, in dem wichtige strategische ‌und operative Meilensteine erreicht worden seien.

Für ⁠das laufende Jahr 2026 stellt EnBW ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 4,6 und 5,1 Milliarden Euro in Aussicht. Stamatelopoulos forderte zudem von der Politik Reformen, um Investitionen in die Energiewende verlässlich und attraktiv zu ‌machen. "Letztendlich befindet sich die Energiewende in ⁠einer anderen Phase als noch vor 20 ⁠Jahren", sagte er. Es brauche unter anderem verlässliche Rahmenbedingungen für den Bau von Offshore-Windparks und einen gezielten Netzausbau. EnBW hatte angekündigt, bis 2030 mindestens 40 Milliarden Euro in den Umbau des Energiesystems investieren zu wollen. Der Karlsruher Versorger gehört zu je 46,75 Prozent dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen. EnBW hatte früher sein Geld vor allem mit der Stromerzeugung aus Atom-, Kohle- oder Gaskraftwerken verdient. Inzwischen spielen erneuerbare Energien wie Wind und ⁠Sonne die Hauptrolle.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)