EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
25.03.2026 / 10:20 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die AMAG Austria Metall AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.amag-al4u.com/fileadmin/user_upload/Investor_Relations/Finanzen_und_Berichte/Jahresfinanzberichte/2025/amagaustriametallag-2025-12-31-1-de.xbri
25.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Österreich
|Internet:
|www.amag-al4u.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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