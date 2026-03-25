EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.03.2026 / 10:20 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die AMAG Austria Metall AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.amag-al4u.com/fileadmin/user_upload/Investor_Relations/Finanzen_und_Berichte/Jahresfinanzberichte/2025/amagaustriametallag-2025-12-31-1-de.xbri

25.03.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausener Straße 61 5282 Ranshofen Österreich Internet: www.amag-al4u.com

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