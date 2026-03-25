EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.03.2026 / 06:55 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

25.03.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: FACC AG Fischerstraße 9 4910 Ried im Innkreis Österreich Internet: www.facc.com

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