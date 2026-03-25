EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: FACC AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.03.2026 / 06:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

25.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FACC AG
Fischerstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Österreich
Internet:www.facc.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2297236 25.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
FACC

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News