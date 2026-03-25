EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
25.03.2026 / 06:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/
25.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FACC AG
|Fischerstraße 9
|4910 Ried im Innkreis
|Österreich
|Internet:
|www.facc.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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