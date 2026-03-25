EQS-AFR: VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VOLKSBANK WIEN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.03.2026 / 09:21 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die VOLKSBANK WIEN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

http://www.volksbankwien.at/jfb_2025

25.03.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: VOLKSBANK WIEN AG Dietrichgasse 25 1030 Wien Österreich Internet: volksbankwien.at

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