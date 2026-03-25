EQS-AFR: Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.03.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktuelle-ergebnisse.html

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.wienerberger.com/en/investors/latest-results.html

25.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet:www.wienerberger.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2297114 25.03.2026 CET/CEST

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