EQS-AFR: Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktuelle-ergebnisse.html

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.wienerberger.com/en/investors/latest-results.html

25.03.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com

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