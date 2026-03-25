EQS-DD: adidas AG: Harm Ohlmeyer, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.03.2026 / 09:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Harm
Nachname(n):Ohlmeyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
132,85 EUR332.125,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
132,85 EUR332.125,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Hannover (European Investor Exchange (EIX))
MIC:XHAN

25.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103912 25.03.2026 CET/CEST

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