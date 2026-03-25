EQS-DD: Merck KGaA: Belén Garijo Lopez, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.03.2026 / 10:59 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Belén
|Nachname(n):
|Garijo Lopez
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorsitzende der Geschäftsleitung
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Merck KGaA
b) LEI
|529900OAREIS0MOPTW25
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006599905
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|103,530952 EUR
|350.555,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|103,530952 EUR
|350.555,80 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Merck KGaA
|Frankfurter Str. 250
|64293 Darmstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.merckgroup.com/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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