EQS-DD: Merck KGaA: Belén Garijo Lopez, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.03.2026 / 10:59 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Belén Nachname(n): Garijo Lopez

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorsitzende der Geschäftsleitung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Merck KGaA

b) LEI

529900OAREIS0MOPTW25

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006599905

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 103,530952 EUR 350.555,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 103,530952 EUR 350.555,80 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Deutschland Internet: https://www.merckgroup.com/de

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