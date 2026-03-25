EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Gabriele Schupp, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.03.2026 / 10:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gabriele
Nachname(n):Schupp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch AG

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,00 EUR8.993,00 EUR
17,00 EUR6.035,00 EUR
17,00 EUR4.165,00 EUR
16,90 EUR5.830,50 EUR
16,90 EUR2.619,50 EUR
17,00 EUR4.250,00 EUR
16,90 EUR6.760,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,9605 EUR38.653,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

25.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet:www.villeroy-boch.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

103914 25.03.2026 CET/CEST

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