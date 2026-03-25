EQS-News: 2G Energy AG setzt seinen deutlichen Wachstumskurs bei Neuanlagen nach vorläufigen Zahlen fort (ca. 230 Mio. Euro, Vj.: 207,3 Mio. Euro, +11%)

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2G Energy AG setzt seinen deutlichen Wachstumskurs bei Neuanlagen nach vorläufigen Zahlen fort (ca. 230 Mio. Euro, Vj.: 207,3 Mio. Euro, +11%)



25.03.2026 / 08:30 CET/CEST

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2G Energy AG setzt seinen deutlichen Wachstumskurs bei Neuanlagen nach vorläufigen Zahlen fort (ca. 230 Mio. Euro, Vj.: 207,3 Mio. Euro, +11%)

Servicegeschäft trotz operativer Beeinträchtigung durch die ERP-Einführung auf Vorjahresrekord-Niveau (ca. 169 Mio. Euro, Vj.: 168,3 Mio. Euro)

Konzernumsatz erreicht 2025 nach vorläufigen Zahlen ca. 398 Mio. Euro (Vj.: 375,6 Mio. Euro, +6%)

Auslandsgeschäft liegt erstmals auf Höhe des Inlandsgeschäfts (Ausland: ca. 198 Mio. Euro, Inland: ca. 200 Mio. Euro)

2G ist im US-Markt in zahlreichen Projekten zu Rechenzentren sowie im Heimatmarkt zu Gasreservekraftwerken involviert

Vorstand bestätigt Umsatz-Wachstumsprognose für das laufende Jahr (440 bis 490 Mio. Euro)

Heek, 25. März 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, setzte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 ihren Wachstumskurs fort und steigerte den Konzernumsatz nach vorläufigen Zahlen um 6% auf 398 Mio. Euro (Vj.: 375,6 Mio. Euro). Besonders stark fiel das Umsatzplus beim Absatz von Neuanlagen aus. So wurden Neuanlagen im Wert von ca. 230 Mio. Euro fakturiert, was ein Wachstum von ca. 11% bedeutet (Vj.: 207,3 Mio. Euro).

Servicegeschäft trotz operativer Beeinträchtigung durch die ERP-Einführung auf Vorjahresrekord-Niveau (ca. 169 Mio. Euro, Vj.: 168,3 Mio. Euro)

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr eingeleitete, umfassende Neuorganisation der IT-Landschaft zeigt zunehmend Wirkung in effektiveren Betriebsabläufen. Dennoch hat die Umstellung in der zweiten Hälfte 2025 zu einigen Friktionen, insbesondere im Servicesegment, geführt. Aufgrund des hohen Engagements und der Umsicht der betroffenen Mitarbeiter konnte der korrespondierende Umsatz stabilisiert werden. Der Serviceumsatz erreichte mit ca. 169 Mio. Euro den Rekordwert des Vorjahres (168,3 Mio. Euro).

Auslandsgeschäft liegt erstmals auf Höhe des Inlandsgeschäfts (Ausland: ca. 198 Mio. Euro, Inland: ca. 200 Mio. Euro)

Auch die Umsetzung der Internationalisierungsstrategie erfolgt wie geplant. Die Auslandsumsätze insgesamt, also für Neuanlagen und das Service-Segment zusammen, erreichten im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals das Niveau des Heimatmarktes. Diese erfreuliche Entwicklung fußt vor allem auf einem originären Wachstum der Auslandsaktivitäten (ca. 198 Mio. Euro, Vj.: 166,6 Mio. Euro, + 19%).

Die Verteilung der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen stellt sich wie folgt dar*:

In Mio. Euro 2025 2024 Neuanlagen Service Gesamt Neuanlagen Service Gesamt Inland 91 110 201 97,3 111,7 209,0 Ausland 139 59 198 109,9 56,7 166,6 Gesamt 230 169 398 207,3 168,3 375,6

* Es treten Rundungsdifferenzen auf.

Die vorläufigen Konzernabschlusszahlen für 2025 wird 2G voraussichtlich am 21. Mai 2026 veröffentlichen.

2G ist im US-Markt in zahlreichen Projekten zu Rechenzentren sowie im Heimatmarkt zu Gasreservekraftwerken involviert

Die Nachfrage nach dezentralen Gasmotorenkraftwerken zur Energieversorgung von Rechenzentren bleibt auf einem anhaltend hohen Niveau. 2G ist derzeit in eine Vielzahl entsprechender Projekte eingebunden. Es wird erwartet, dass mehrere dieser Vorhaben, deren jeweilige Leistung im hohen zweistelligen bis hin zum dreistelligen Megawattbereich liegt, in Kürze konkretisiert und kommuniziert werden. Im Verlauf des zweiten Quartals erwartet 2G entsprechend signifikante Anzahlungen der Kunden.

Zusätzlich ist 2G in die Planung mit großen Versorgungsunternehmen zum Bau von Gas-Reservekraftwerken in Deutschland eingebunden. Wesentliche Argumente zum Einsatz der 2G Lösungen sind dabei die umfassende Erfahrung mit erdgas- und bis zu 100% wasserstoffbetriebenen Kraftwerken, die Verfügbarkeit und Lieferzeit sowie im Einzelfall auch der Gesamtwirkungsgrad von dezentralen Gasmotoren-Kraftwerken. Mit ersten Beauftragungen wird ab dem kommenden Geschäftsjahr gerechnet.

Vorstand bestätigt Umsatz-Wachstumsprognose für das laufende Jahr (440 bis 490 Mio. Euro)

Der Vorstand geht weiterhin davon aus, in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Auslieferung und Fakturierung von ersten Kraftwerken zur Versorgung von US-Rechenzentren zu beginnen. Gleichzeitig wird die Auslieferung und Fakturierung von Biogas-BHKW in Deutschland im Jahresverlauf stark anziehen.

Auch das Servicegeschäft in Deutschland wird auf der Basis des neuen ERP-Systems und insbesondere der weiter steigenden Anzahl installierter Anlagen wieder auf den alten Wachstumskurs einschwenken. Behutsame M&A-Aktivitäten im Servicesektor werden das Wachstum dabei weiter untermauern.

Der Vorstand bestätigt daher die Umsatzprognose für 2026 in einer Bandbreite von 440 bis 490 Mio. Euro, womit der traditionelle Wachstumskorridor von 10%, zuzüglich jährlicher Inflation, wieder eingehalten wird.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2026

15. April Metzler Small Cap Days, Frankfurt am Main

10.-12. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

Mai | Juni* Umsatz und EBIT Q1 2026

21. Mai * Vorläufige Zahlen zum 31.12.2025, Prognose 2026

11.-12. Juni Berenberg Pan-European Discovery Konferenz, Porto

17. Juni * Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2026

19. August Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

29. September * Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

* Aufgrund der Umstellung auf ein neues ERP-System ergeben sich in 2026 zeitliche Verzögerungen bei der Aufstellung der Abschlüsse, weshalb der Konzernabschluss 2025 und der Halbjahresbericht 2026 später als üblich veröffentlicht werden. Das betrifft ebenfalls Veröffentlichungen zu vorläufigen Zahlen dieser Perioden, aber auch die Meldungen zu den Quartalskennzahlen, weshalb die finalen Veröffentlichungstermin teilweise noch nicht feststehen.

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de