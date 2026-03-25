EQS-News: ARTS Asset Management weitet Fondsangebot in Rumänien aus

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ARTS Asset Management weitet Fondsangebot in Rumänien aus



25.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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ARTS Asset Management weitet Fondsangebot in Rumänien aus

Dynamischer Mischfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ab sofort über rumänische Investmentplattform iFonduri handelbar

Automatisierte Beimischung von Kryptowährungen über Zertifikate möglich

Wien/Bukarest, 25.03.2026 – Die österreichische Fondsgesellschaft ARTS Asset Management („ARTS“) weitet ihr Fondsangebot in Rumänien weiter aus. Ab sofort ist auf der rumänischen Investmentplattform iFonduri der dynamische Mischfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (ISIN: DE000A0YJMN7) handelbar. Die Erweiterung des Fondsangebots in Rumänien fußt auf dem erfolgreichen Start der Kooperation von ARTS mit der iFonduri-Plattform und dem Launch des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced auf iFonduri im Januar dieses Jahres.

Mit dem Launch des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible steht rumänischen Privatanlegern ein weiterer Risiko-gesteuerter Fonds von ARTS zur Verfügung. Dabei wird der systematische und prognosefreie Total-Return-Investmentansatz von ARTS verfolgt. Beim C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible kann die Aktienquote auf bis zu 100 Prozent hochgefahren und im Falle sinkender Aktienmärkte auf 0 Prozent reduziert werden. Eine Besonderheit und Innovationsmerkmal des Fonds ist, dass Kryptowährungen über Exchange Traded Products (ETPs) als weitere Assetklasse neben Aktien, Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden können. Im vergangenen Jahr hat ARTS die maximale Quote an Kryptowährungs-ETPs im Fonds auf 10 Prozent ausgeweitet und auch die Auswahl der möglichen Kryptowährungen erhöht. Neben Bitcoin und Ethereum sind Ripple, Solana, Cardano und Polkadot im Fonds erlaubt. Per Mitte März 2026 hat das technische Handelssystem von ARTS Kryptowährungen aufgrund ihrer jüngsten Korrektur jedoch nicht in das Portfolio aufgenommen. Die Aktienquote beläuft sich gegenwärtig auf ca. 88 Prozent. Der Rest liegt in konservativeren Anleihen- und Geldmarktfonds. Das Fondsvolumen beträgt rd. 100 Mio. Euro.

„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit iFonduri und die Erweiterung unseres Fondsangebots in Rumänien“, sagt Leo Willert, Gründer und Head of Trading von ARTS Asset Management. „Mit dem C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible steht rumänischen Privatanlegern ein weiterer bewährter Fonds aus dem Hause ARTS zur Verfügung, der flexibel in Aktien- und Anleihenfonds, aber auch in Kryptowährungen investieren kann – und das mit aktivem Risikomanagement.“

iFonduri ist ein rumänisches Fintech-Unternehmen mit Spezialisierung auf Wealth- und Investment-Technologie. Das Unternehmen bietet Anlegern einen vollständig digitalen, effizienten Zugang zu professionellen Investmentfonds. Über die Plattform erhalten sowohl private als auch institutionelle Investoren einen sicheren, transparenten und strukturierten Zugang zu einer breit diversifizierten Auswahl von Fonds international renommierter Asset Manager.

„Mit dem Start des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible auf dem rumänischen Markt steht Anlegern dort eine weitere Strategie von ARTS Asset Management zur Verfügung. Diese investiert systematisch in die trendstärksten Aktienfonds und Krypto-ETPs und bietet somit eine breite Diversifizierung bei gleichzeitiger umfassender Risikoabsicherung“, kommentiert Corneliu Perianu, CEO von iFonduri.

Mit der Erweiterung des Fondsangebots von ARTS bei iFonduri setzt ARTS erfolgreich ihre Strategie um, in Mittel- und Osteuropa die Verfügbarkeit systematischer und modellgesteuerter Anlagelösungen zu steigern.

Über ARTS Asset Management

ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 14 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 380 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen.

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