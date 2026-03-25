EQS-News: ASTA Energy Solutions AG schafft solide Führungsstruktur für den Wachstumspfad

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ASTA Energy Solutions AG schafft solide Führungsstruktur für den Wachstumspfad



25.03.2026 / 08:30 CET/CEST

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ASTA Energy Solutions AG schafft solide Führungsstruktur für den Wachstumspfad Neue Schlüsselpositionen in den Bereichen Vertrieb und Technologie

Die ASTA Energy Solution AG richtet ihre Führungsorganisation konsequent auf weiteres Wachstum aus und stärkt ihre Managementstruktur durch die Erweiterung des Management Boards.

Thomas Schneider wurde

zum

Chief Sales Officer (CSO)

und

Dr. Thomas Vogl

zum

Chief Technology Officer (CTO)

ernannt, zudem wurde ihnen die

Prokura

erteilt. In ihren zentralen Managementfunktionen berichten sie direkt an den CEO, Dr. Karl Schäcke.

Mit diesem Schritt schafft ASTA klare Verantwortlichkeiten und somit die Voraussetzungen, ihre Position in einem zunehmend dynamischen Markt zu stärken, das globale Wachstum zu beschleunigen und Innovationen im Energiesektor voranzutreiben.

„Mit der Erweiterung unserer Managementstruktur schaffen wir die Voraussetzungen, um unser Wachstum konsequent voranzutreiben und unsere Marktposition weiter auszubauen“,

sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Group.

„Thomas Schneider und Dr. Thomas Vogl übernehmen dabei zentrale Rollen in der Weiterentwicklung unserer Vertriebs- und Technologiekompetenzen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass die beiden in ihren neuen Funktionen mit ihrer Erfahrung und strategischen Perspektive wichtige Impulse für Innovation, Kundennähe und nachhaltige Wertschöpfung setzen werden.

“

Zu den Personen Thomas Schneider – Chief Sales Officer (CSO)

Als Chief Sales Officer leitet Thomas Schneider künftig die Bereiche globale Vertriebsstrategie, Geschäftsentwicklung, Key Account Management sowie die Weiterentwicklung internationaler Kundenbeziehungen. Zuvor baute Schneider in leitenden Funktionen bei weltweit tätigen Industrieunternehmen – unter anderem mit globaler Verantwortung für Vertrieb und Marktentwicklung im Segment Power Transformers – internationale Vertriebsorganisationen auf, erschloss neue Märkte in Europa, Nordamerika, Asien und dem Mittleren Osten und verantwortete strategische Großprojekte mit führenden Energieversorgern und OEMs. Seine langjährige Erfahrung in der Vertriebsleitung und im strategischen Wachstumsmanagement wird Schneider in die Erweiterung der Marktpräsenz von ASTA sowie die Vertiefung von Partnerschaften in wichtigen Branchen und Regionen einbringen.

„Ich freue mich darauf, meine Branchenerfahrung weiter auszubauen und ASTA auf seinem dynamischen Wachstumskurs in den kommenden Jahren zu unterstützen. Mein Dank gilt dem Vorstand sowie dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich blicke mit großer Motivation auf die neuen Aufgaben und die gemeinsame Zukunft“,

sagt Thomas Schneider. Seine Kompetenzen stärken ASTA in der operativen Umsetzung der Wachstumsstrategie und unterstreicht die Bedeutung des Vertriebs als zentralen Treiber der Unternehmensentwicklung.

Dr. Thomas Vogl – Chief Technology Officer (CTO)

Dr. Thomas Vogl übernimmt als Chief Technology Officer die Gesamtverantwortung für technische Innovationen, die Produkt- und Produktionsentwicklung sowie die langfristige Technologiestrategie von ASTA. Vogl promovierte an der Montanuniversität Leoben und verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Industrie- und Führungserfahrung. Seit 2018 ist Vogl in der ASTA Group tätig, wo er zunächst als Leiter Engineering und ab 2020 als Produktionsleiter die operative Transformation von Produktionsstandorten verantwortete. 2022 wurde Vogl zum Managing Director der ASTA Elektrodraht GmbH in Oed berufen, parallel dazu verantwortete er den Aufbau des Produktionsstandorts in Bosnien als Greenfield-Investition. Seit 2023 führt er als Managing Director ASTA Europe beide europäischen Produktionsstandorte. "

Ich freue mich, die Position von ASTA als Technologieführer der Branche weiter zu festigen und gemeinsam mit dem Team die Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens voranzutreiben. Unser Fokus liegt darauf, bestehende Stärken auszubauen und gleichzeitig neue technologische Impulse zu setzen, um den zukünftigen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden“, erklärt Vogl.

Seine Kompetenzen als zentrale Führungspersönlichkeit für technologische Exzellenz und industrielle Skalierung stärken ASTA dabei nachhaltig.

Durch die nunmehr gestärkte Führungsstruktur schafft ASTA eine solide Grundlage, um das geplante Wachstum in den kommenden Jahren erfolgreich umzusetzen.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

Email: j.beilein@astagroup.com

Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 643 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Telefon: +43 2632 700 E-Mail: office@astagroup.com Internet: https://www.astagroup.com/de ISIN: AT100ASTA001 WKN: A4214T Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2297248

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