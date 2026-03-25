EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt Markteinführung seiner proprietären Staking-Lösung MAVAN (Made In America VAlidator Network) bekannt

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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt Markteinführung seiner proprietären Staking-Lösung MAVAN (Made In America VAlidator Network) bekannt



25.03.2026 / 17:10 CET/CEST

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MAVAN wird der weltweit größte Anbieter von Ethereum-Staking-Services sein und Staking-Services für andere Proof-of-Stake-Ketten und Blockchain-Infrastrukturdienste anbieten.

Bitmine hat 3.142.643 eingesetzte ETH, was 6,8 Milliarden USD bei 2.148 USD pro ETH entspricht.

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu erreichen, 5 % der ETH zu erwerben.

NORWALK, Conn., 25. März 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute den offiziellen Start von MAVAN (Made in America VAlidator Network) bekannt, seiner proprietären Ethereum-Staking-Plattform für institutionelle Anleger.

Bitmine Immersion Technologies, Inc.

MAVAN wurde als Preimium-Ethereum-Stacking-Destination für Institutionen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt. Die Plattform kombiniert eine in den USA angesiedelte Infrastruktur für Institutionen, die eine inländische Validierung benötigen, mit einer flexiblen, global verteilten Architektur zur Unterstützung von Kunden weltweit. Ursprünglich wurde MAVAN entwickelt, um Bitmines eigenes Ethereum-Treasury zu unterstützen. Nun soll MAVAN erweitert werden, um institutionelle Investoren, Depotbanken und Ökosystempartner zu bedienen, die auf der Suche nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur sind.

„MAVAN stellt einen entscheidenden Schritt in unserer Vision dar, eine der führenden Staking- und On-Chain-Infrastrukturplattformen weltweit aufzubauen", sagte Tom Lee, Chairman von Bitmine. „Da Bitmine der größte Besitzer von Ethereum weltweit ist, wird MAVAN kurz nach dem Start die größte Ethereum-Staking-Plattform der Welt sein. Wir planen, im Laufe der Zeit auf weitere Proof-of-Stake-Netzwerke und kritische Blockchain-Infrastruktur zu expandieren, und bis 2026 werden wir unsere Bemühungen in Bereichen wie On-Chain Vaults, Post-Quantum-Client-Entwicklung und mehr ausbauen."

Mit Stand vom 24. März 2026, 17.00 Uhr Eastern Time, beläuft sich die Gesamtzahl der bei Bitmine eingesetzten ETH auf 3.142.643 (6,8 Milliarden USD bei 2.148 USD pro ETH über Coinbase). Bitmine hat mehr ETH gestaket als jeds andere Unternehmen weltweit. Sobald Bitmines ETH in den kommenden Wochen vollständig durch MAVAN gestaket ist, werden sich die jährlichen Staking-Erträge auf nahezu 300 Millionen USD belaufen (auf Basis einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,83 %).

In der vergangenen Woche hat Bitmine 101.776 ETH (219 Miio. USD) bei MAVAN gestaket und beabsichtigt, in den kommenden Wochen weiter zu skalieren, mit dem Ziel, nahezu alle verbleibenden, noch nicht gestakten ETH von Bitmine zu staken.

Institutionen, die am Staking von Ethereum auf einer erstklassigen Infrastruktur interessiert sind, sowie Depotbanken, Börsen und andere Partner, die ihren Kunden das Stakinh von ETH auf MAVAN anbieten möchten, können sich an mavan@bitminetech.io wenden.

Die zugehörige Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen hat kürzlich MAVAN (Made-in-America VAlidator Network) eingeführt, eine spezielle Staking-Infrastruktur.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über die Einführung und das erwartete Wachstum von MAVAN, einschließlich der erwarteten Position als weltweit größte Ethereum-Staking-Plattform, der Pläne des Unternehmens, MAVAN auf weitere Proof-of-Stake-Netzwerke und Blockchain-Infrastruktur auszuweiten, Erwartungen in Bezug auf ETH Staking Rewards und Erträge, des Zeitplans für den Einsatz von Bitmines verbleibender, nicht gestaketer ETH, der Ziele des Unternehmens in Bezug auf ETH-Erwerb und -Staking, des langfristigen Wertes von Ethereum und das fortgesetzte Wachstum und der Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und der entsprechenden Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, einschließlich der Fähigkeit von Bitmine, MAVAN erfolgreich zu betreiben und zu skalieren, der Fähigkeit von Bitmine, institutionelle Kunden und Partner für die MAVAN-Plattform zu gewinnen, der Wettbewerbslandschaft für Ethereum-Staking-Dienste, der Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktbedürfnissen Schritt zu halten, der Fähigkeit von Bitmine, sein aktuelles Geschäft, die Ethereum-Treasury-Operationen und das geplante zukünftige Geschäft zu finanzieren, des Wettbewerbsumfelds von Bitmine und des zukünftigen Werts von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Cision

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