EQS-News: CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.

25.03.2026 / 09:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CEOTRONICS AG hat von einem europäischen Kunden aus dem Arbeits-/Gehörschutzsektor einen Auftrag über ca. € 3,6 Mio. für CT-ComLink®Kabel-/Elektronik-Baugruppen erhalten.

„Dank der CT-ComLink®Technologie können die entsprechenden Kapselgehörschutz-Headsets über die intelligenten Control-Units „CT-MultiPTT 3C“ und auch „CT-MultiPTT 1C“ im Systemverbund mit Strom versorgt werden und der Nutzer kann über die „CT-MultiPTT“ z. B. auch die Einstellungen des im Headset verbauten Außengeräuschempfangs steuern.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail:investor.relations@ceotronics.com
Internet:www.ceotronics.com
ISIN:DE0005407407
WKN:540740
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2297504
Ende der MitteilungEQS News-Service

2297504 25.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ceotronics

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News