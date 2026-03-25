EQS-News: CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.



25.03.2026 / 09:47 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG hat von einem europäischen Kunden aus dem Arbeits-/Gehörschutzsektor einen Auftrag über ca. € 3,6 Mio. für CT-ComLink®Kabel-/Elektronik-Baugruppen erhalten.

„Dank der CT-ComLink®Technologie können die entsprechenden Kapselgehörschutz-Headsets über die intelligenten Control-Units „CT-MultiPTT 3C“ und auch „CT-MultiPTT 1C“ im Systemverbund mit Strom versorgt werden und der Nutzer kann über die „CT-MultiPTT“ z. B. auch die Einstellungen des im Headset verbauten Außengeräuschempfangs steuern.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CEOTRONICS AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2297504

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