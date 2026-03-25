EQS-News: CEPD schlägt Generalversammlung der DocMorris AG umfassende Neuaufstellung des Verwaltungsrats vor, um DocMorris auf Erfolgskurs zurückzubringen

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CEPD schlägt Generalversammlung der DocMorris AG umfassende Neuaufstellung des Verwaltungsrats vor, um DocMorris auf Erfolgskurs zurückzubringen



25.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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CEPD schlägt Generalversammlung der DocMorris AG umfassende Neuaufstellung des Verwaltungsrats vor, um DocMorris auf Erfolgskurs zurückzubringen

Wiederholte Verfehlungen in der Strategieumsetzung und der Prognose unter Aufsicht des aktuellen Verwaltungsrats verantwortlich für Kursverlust von 98% über die vergangenen fünf Jahre

Grösster Aktionär von DocMorris reicht Antrag ein, Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli abzulösen und den Verwaltungsrat auf der Generalversammlung am 12. Mai grundlegend neu aufzustellen

CEPD schlägt sechs Kandidaten vor, darunter den ehemaligen Celesio CEO Dr. Fritz Oesterle als designierten Präsidenten, Mariola Belina-Prażmowska als Mitglied des Verwaltungsrats sowie vier unabhängige Kandidaten, die eine Kultur der Verantwortung schaffen und das signifikante Wertschöpfungspotenzial von DocMorris nachhaltig erschliessen sollen

Amsterdam, 25. März 2026 – CEPD N.V., die zusammen mit ihrer Muttergesellschaft Pelion S.A. die drittgrösste Omnichannel-Apothekenkette in der EU mit mehr als 1.800 Standorten betreibt und rund 14% der Aktien der DocMorris AG (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0) hält, gab heute bekannt, dass sie ein Antrags- und Traktandierungsbegehren für die Generalversammlung der DocMorris AG eingereicht hat, die am 12. Mai 2026 stattfinden soll.

CEPD schlägt der Generalversammlung vor, FÜR die Wahl der folgenden Kandidaten in den sechsköpfigen Verwaltungsrat zu stimmen:

Dr. Fritz Oesterle, ehemaliger CEO der Celesio AG und Non-Executive Chairman des Management Boards von CEPD N.V. (Vertreter von CEPD, designierter Präsident des Verwaltungsrats)

Mariola Belina-Prażmowska, Vice-President des Management Boards der Pelion S.A., verantwortlich für Entwicklung und strategische Projekte sowie Non-Executive Director des Verwaltungsrats von CEPD (Vertreterin von CEPD)

Jacek Janusz Poświata, Advisory Partner bei Bain & Company (unabhängiger Kandidat)

Prof. Dr. Andréa Belliger, Direktorin des Instituts für Kommunikation und Führung (IKF) (amtierendes Mitglied des Verwaltungsrats, unabhängige Kandidatin, vorgeschlagen von DocMorris)

Florian Seubert, Investor sowie Gründer und ehemaliger CFO der Zooplus AG (amtierendes Mitglied des Verwaltungsrats, unabhängiger Kandidat, vorgeschlagen von DocMorris)

Dr. Thomas U. Reutter, Senior Partner und Mitgründer der Anwaltskanzlei Advestra AG und ehemaliger Partner der Bär & Karrer AG (unabhängiger Kandidat, vorgeschlagen von DocMorris)

CEPD empfiehlt, dass Walter Oberhänsli (amtierender Verwaltungsratspräsident, vorgeschlagen von DocMorris) nicht in den Verwaltungsrat wiedergewählt und aus dem Amt abberufen wird. Darüber hinaus empfiehlt CEPD, dass Nicole Formica-Schiller und Thomas Bucher (beide von DocMorris als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen) nicht gewählt werden.

Detaillierte Lebensläufe der von CEPD vorgeschlagenen Kandidaten finden Sie auf der Website www.newgovernanceforDM.com.

CEPD hat folgende Stellungnahme zu ihren Vorschlägen abgegeben:

„DocMorris steht an einem entscheidenden Wendepunkt im europäischen digitalen Gesundheitswesen. Das E-Rezept, die Teleclinic-Plattform und die Entwicklungen im KI-gestützten Internetshopping bieten DocMorris bedeutende strukturelle Chancen. DocMorris ist jedoch bisher systematisch darin gescheitert, ihre Strategie in die Tat umzusetzen und diese Chancen in Werte für ihre Aktionäre zu überführen. Unter der Aufsicht des amtierenden Verwaltungsrats ist der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um 98 Prozent[1] gefallen – allein in den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete der Kurs einen Rückgang von 54 Prozent. Diese Bilanz ist Ausdruck der wiederholten Verfehlungen in der Strategieumsetzung und der Prognose gegenüber den Aktionären. Dies zeigte sich erneut am 19. März 2026, als das Unternehmen seine mittelfristige Prognose erneut senkte, nachdem es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach seine Prognose verfehlt und nach unten korrigiert hat.

Die Fakten sprechen für sich: Der derzeitige Verwaltungsrat ist nicht in der Lage, das Unternehmen zum Erfolg zu führen und die Interessen der Aktionäre zu wahren. Die Folgen sind eine dramatische Underperformance und eine äusserst niedrige Bewertung am Kapitalmarkt. Als grösster Aktionär von DocMorris sehen wir uns in der Verantwortung gegenüber allen Stakeholdern, das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Der erste entscheidende Schritt ist die grundlegende Neuaufstellung des Verwaltungsrats – einschliesslich der Position des Verwaltungsratspräsidenten – mit Kandidaten, die das Unternehmen effektiv darin unterstützen können, seine Strategie umzusetzen, Resultate zu erzielen und sein Potenzial auszuschöpfen. Wir sehen hierin eine zentrale Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen wieder erfolgreich wird und das Vertrauen des Kapitalmarkts zurückgewinnt.“

Die von CEPD vorgeschlagenen Kandidaten verfügen über herausragende Expertise in den für DocMorris erfolgskritischen Bereichen: Führungserfahrung im Gesundheitswesen auf höchster Ebene, fundierte Kenntnisse der deutschen Gesundheitsregulierung, nachgewiesene Kompetenzen im Bereich E-Commerce und digitale Plattformen, umfangreiche Erfahrung im geringmargigen Einzelhandel sowie eine klare Erfolgsbilanz bei der Durchführung erfolgreicher strategischer Unternehmenstransformationen. CEPD ist überzeugt, dass die Kandidaten den notwendigen Wandel bei DocMorris einleiten und das erhebliche Wertschöpfungspotenzial heben können – von einem Unternehmen mit signifikanten Führungsdefiziten hin zu einer profitablen, in Europa führenden „Healthcare in One Click"-Plattform.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Governance-Struktur können die Aktionäre einen hochqualifizierten Verwaltungsrat mit den erforderlichen Fähigkeiten und der notwendigen Expertise erwarten, der das Management durch klar definierte Berichtspflichten in die Verantwortung nimmt. Der Verwaltungsrat wird sicherstellen, dass Ziele, Strategie, KPIs für die Online-Apotheke und Umsetzungspläne präzise formuliert, aufeinander abgestimmt, effektiv umgesetzt und mit Entschlossenheit und Tempo vorangetrieben werden. Darüber hinaus wird er auf der Grundlage einer „Outside-in“-Perspektive eine Reihe von mittelfristigen, ergebnisorientierten Zielen festlegen, darunter Umsatz, EBITDA und freier Cashflow.



DocMorris-Verwaltungsrat setzt Muster systematischer Missachtung von Aktionärsinteressen fort

Vor Einreichung des Antrags- und Traktandierungsbegehrens hat CEPD in den vergangenen Monaten Verhandlungen mit dem Verwaltungsratspräsidenten über die Notwendigkeit einer umfassenden Neuaufstellung der Governance geführt. In diesen Verhandlungen hat CEPD stets betont, dass eine effektive Governance im ersten Schritt Rechenschaft auf höchster Ebene erfordert. Dies schliesst die Erwartung ein, dass Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli Verantwortung für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens übernimmt und von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident zurücktritt. Leider zeigte der Verwaltungsrat weiterhin keine Bereitschaft, die grundlegenden Probleme anzuerkennen, mit denen DocMorris konfrontiert ist, oder die Verantwortung für die Geschäftsentwicklung zu übernehmen. Am 3. März 2026, mitten in laufenden Verhandlungen, veröffentlichte DocMorris die Absicht, neue Kandidaten für den Verwaltungsrat vorzuschlagen, ohne sich zuvor mit CEPD abzustimmen und ohne auf eine Änderung der Position des Vorsitzes einzugehen. Nach Ansicht von CEPD setzt dieses einseitige Vorgehen ein Muster der Missachtung von Aktionärsinteressen fort und untergräbt den kooperativen Ansatz, den CEPD zu wahren versucht hat. Ebenso wurden explorative Gespräche über eine mögliche strategische Partnerschaft zur Unterstützung von DocMorris, die im Sommer 2025 geführt wurden, vom Verwaltungsrat von DocMorris einseitig beendet.

Die Reaktion des Kapitalmarkts auf die von DocMorris vorgeschlagene Erneuerung des Verwaltungsrats war eindeutig: Kontinuität unter dem derzeitigen Verwaltungsratspräsidenten bedeutet eine Kontinuität der Wertvernichtung. Seit dem 3. März 2026 ist der Aktienkurs um mehr als 23 Prozent[2] auf ein neues Allzeittief gefallen und hat damit den Markt deutlich underperformt. Dies zeigt, dass der Kapitalmarkt jegliches Vertrauen in das Unternehmen und seine Führung verloren hat, die gesteckten Ziele zu erreichen.

CEPD spricht sich für echten Neuanfang aus und ruft Aktionäre zur Teilnahme an der Generalversammlung auf

CEPD hat das Antrags- und Traktandierungsbegehren gemäss dem anwendbaren Schweizer Gesellschaftsrecht eingereicht und erwartet, dass die Anträge und Traktanden in die Traktandenliste zur Einberufung der Generalversammlung vom 12. Mai aufgenommen werden, deren Veröffentlichung bis Mitte April erwartet wird.

CEPD spricht sich für einen echten Neuanfang bei DocMorris aus und appelliert an alle Aktionäre, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihr Stimmrecht auszuüben. Angesichts der niedrigen Anwesenheitsquoten in der Vergangenheit ist CEPD der Ansicht, dass Entscheidungen bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats ein breites und repräsentatives Aktionärsmandat widerspiegeln sollten.

Weitere Informationen sowie detaillierte Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten sind auf der folgenden Website verfügbar, die CEPD bis zur Generalversammlung der DocMorris AG regelmässig aktualisieren wird: www.newgovernanceforDM.com

Über CEPD

CEPD betreibt die drittgrösste Omnichannel-Apothekenkette in der EU mit mehr als 1.800 Standorten und erzielt zusammen mit seiner Muttergesellschaft einen Jahresumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. Mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist CEPD ein führendes Unternehmen im europäischen stationären und Online-Pharmaeinzelhandelsmarkt und verbindet aussergewöhnliche pharmazeutische Versorgung mit fortschrittlichen E-Commerce-Kompetenzen. Geleitet von dem Grundsatz „Der Patient steht an erster Stelle“ setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfachen Zugang zu preislich attraktiven Produkten, fachkundiger Beratung und hervorragendem Kundenservice zu gewährleisten – und so ein gesundes und langes Leben für jeden Patienten und Kunden zu unterstützen.

Pressekontakt CEPD:

Lisa Tilmann

E-Mail: lisa.tilmann@cepd.nl

[1] Basierend auf dem Schlusskurs von 4,02 CHF am 23. März 2026 (Quelle: SIX Group)

[2] Basierend auf dem Schlusskurs von 5,24 CHF am 2. März 2026 im Vergleich zum Schlusskurs von 4,02 CHF am 23. März 2026 (Quelle: SIX Group)

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