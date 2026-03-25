EQS-News: Entera Bio vor möglichem Durchbruch: Erste orale Knochenaufbau-Therapie für einen Milliardenmarkt in Sicht

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Entera Bio vor möglichem Durchbruch: Erste orale Knochenaufbau-Therapie für einen Milliardenmarkt in Sicht



25.03.2026 / 18:00 CET/CEST

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WSW, NY, March 25th, 2026, Financewire

Entera Bio* arbeitet an einer möglichen Weltneuheit: der ersten oral verfügbaren knochenaufbauenden Osteoporose-Therapie für einen Markt mit über 200 Millionen betroffenen Frauen. Unterstützt wird die Story durch einen klareren Phase-3-Pfad, milliardenschwere Big-Pharma-Trends bei oralen Peptiden, einen Ex-Pfizer-Topmanager als Chairman und auffällige Insiderkäufe.

Entera Bio* | NASDAQ: ENTX | ISIN: IL0011429839 | FSE: 5DT | WKN: A2JQXP

Ein Milliardenproblem – ohne alltagstaugliche Lösung

Osteoporose ist eine der größten, aber gleichzeitig unterschätzten Volkskrankheiten weltweit. Über 200 Millionen Frauen sind betroffen, und die Folgen sind gravierend: Knochenbrüche, eingeschränkte Mobilität und eine signifikant erhöhte Sterblichkeit – insbesondere nach Hüftfrakturen.

Das eigentlich Überraschende: Die wirksamsten Therapien existieren längst. Anabole Behandlungen können Knochen aktiv wieder aufbauen und das Risiko schwerer Frakturen deutlich senken.

Doch genau hier liegt das Problem. Diese Therapien werden bis heute überwiegend per Injektion verabreicht – oft täglich. Für viele Patienten ist das eine Hürde, die sie nie überwinden. Die Folge ist ein massives Versorgungsdefizit: Millionen Menschen, die behandelt werden könnten, bleiben unbehandelt.

Der Engpass im Markt war nie die Wirksamkeit.

Es war die Form der Anwendung.

Die mögliche Lösung: Eine Spritze wird zur Tablette

Genau an diesem Punkt setzt Entera Bio an.

Mit seinem Wirkstoffkandidaten EB613 verfolgt das Unternehmen ein klares Ziel: eine der effektivsten knochenaufbauenden Therapien erstmals als orale Tablette verfügbar zu machen. Dabei nutzt Entera dasselbe Hormonprinzip, das auch in etablierten Blockbuster-Medikamenten wie Forteo steckt – nur ohne Injektion.

Das könnte weit mehr sein als eine Produktverbesserung. In vielen therapeutischen Bereichen hat der Wechsel von Spritze zu Tablette den Markt grundlegend verändert. Therapien wurden früher eingesetzt, besser angenommen und erreichten deutlich mehr Patienten.

Im Fall von Osteoporose könnte genau dieser Schritt einen Markt öffnen, der bisher nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft wurde.

Warum sich das Timing verändert hat

Lange galt die Entwicklung neuer Osteoporose-Medikamente als extrem aufwendig. Studien waren groß, teuer und dauerten oft viele Jahre. Innovation kam nur langsam voran.

Doch 2025 hat sich das regulatorische Umfeld grundlegend verändert. Die FDA akzeptiert inzwischen die Knochendichte als zentralen Endpunkt für Studien – ein Schritt, der Entwicklungszeiten drastisch verkürzen kann.

Entera hatte seine Strategie bereits im Vorfeld genau auf diesen Ansatz ausgerichtet. Das Unternehmen gehört damit zu den wenigen Akteuren, die nicht auf die neue Regelung reagieren mussten, sondern bereits darauf vorbereitet waren.

Das Ergebnis ist ein deutlich schlankerer und schnellerer Weg in Richtung Phase 3 und potenzieller Marktzulassung.

Phase 3 in Sicht – und das finale Produkt im Fokus

Entera hat kürzlich sein Phase-3-Studienprotokoll eingereicht und erwartet zeitnah Rückmeldung. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das Unternehmen direkt mit seiner finalen Ein-Tabletten-Formulierung in die entscheidende Studie geht.

Das bedeutet: Das Produkt, das jetzt getestet wird, ist bereits das Produkt, das später auf den Markt kommen soll.

Diese direkte Linie von Entwicklung zu Kommerzialisierung reduziert Risiken – und macht das Programm auch für potenzielle Partner deutlich greifbarer.

Big Pharma schaut genau hin – und Insider ebenfalls

Parallel dazu verstärken sich die Signale aus dem Umfeld.

Der Einstieg von Geno Germano, einem ehemaligen Top-Manager von Pfizer (NYSE: PFE), als Chairman fällt genau in diese Phase. Seine Erfahrung liegt nicht in früher Forschung, sondern in der Steuerung globaler Pharmaportfolios und strategischer Entscheidungen in späten Entwicklungsphasen.

Gleichzeitig haben mehrere Insider, darunter Management und Board-Mitglieder, zuletzt Aktien am freien Markt gekauft. Solche Käufe gelten häufig als Hinweis darauf, dass die interne Einschätzung vom aktuellen Bewertungsniveau abweicht.

Auch strategisch bewegt sich das Unternehmen weiter. Die Zusammenarbeit mit OPKO Health wird ausgebaut, und eine zweite Pipeline im Bereich Hypoparathyreoidismus entwickelt sich parallel weiter – ebenfalls mit einem oralen Ansatz in einem bereits validierten Markt.

Bewertung und Wahrnehmung könnten auseinanderlaufen

Trotz dieser Entwicklungen wird Entera weiterhin im Micro-Cap-Bereich gehandelt.

Gleichzeitig zeigt der Markt ein anderes Bild: Große Pharmaunternehmen investieren Milliarden in orale Peptidtechnologien, vergleichbare Programme werden hoch bewertet, und erfolgreiche Transaktionen in diesem Bereich unterstreichen das strategische Interesse.

Diese Diskrepanz – zwischen operativem Fortschritt und Marktbewertung – ist genau der Punkt, an dem sich Aufmerksamkeit aufbauen kann.

Warum diese Story jetzt relevant wird

Entera Bio ist noch kein etablierter Name am Markt.

Doch die Ausgangslage verändert sich.

Ein Unternehmen, das eine potenziell erste orale knochenaufbauende Therapie entwickelt, auf einen Markt mit hunderten Millionen Patienten zielt, regulatorisch Rückenwind hat, von Branchentrends getragen wird und gleichzeitig interne Überzeugung zeigt, beginnt aus dem klassischen Micro-Cap-Segment herauszuwachsen.

Noch ist die Story für viele Investoren neu.

Aber genau das ist oft der Moment, in dem sich entscheidet, wer früh hinschaut – und wer erst reagiert, wenn der Markt es längst getan hat.

Aktuelle Unternehmensmeldungen von Entera Bio (NASDAQ: ENTX)

Entera Bio reicht optimiertes Phase-3-Studienprotokoll ein, um das zulassungsrelevante Programm für EB613 bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose zu starten

Entera Bio meldet Insiderkäufe von Aktien durch Mitglieder des Board of Directors am freien Markt

Entera Bio ernennt ehemaligen Pfizer-Topmanager Geno J. Germano zum Chairman des Board of Directors vor wichtigen Meilensteinen

OPKO Health und Entera Bio erweitern ihre Partnerschaft zur Entwicklung einer ersten oralen, langwirksamen PTH-Tablette für Patienten mit Hypoparathyreoidismus

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