EQS-News: Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das Jahr 2025

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Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das Jahr 2025



25.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ergebnissteigerungen und klare Wachstumsstrategie – Hamburger Reederei schlägt neues Kapitel auf

Konzern-Umsatzerlöse von 158,1 Mio. EUR und ein Konzern-EBIT in Höhe von 96,4 Mio. EUR, Prognose bestätigt

Eigenkapitalquote von 79,1 %, komfortable Liquidität von 114,3 Mio. EUR und ein Charter Backlog von 448,6 Mio. EUR mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Charterverträge von 26 Monaten schaffen Handlungsfreiheit und Planbarkeit

Flottenauslastung von 97,7 % und durchschnittliche Chartereinnahmen von 18.135 USD pro Tag belegen operative Stärke

Flotte auf 25 Schiffe optimiert sowie zwei Neubauten bestellt – deutliche Reduktion nicht-strategischer Minderheitsbeteiligungen

Earnings Call heute, 25. März 2026, 10:30 Uhr (MESZ)

Dividende von 0,25 EUR pro Aktie für das Jahr 2025

Hamburg, 25. März 2026 – 2025 war ein Jahr fundamentaler Verschiebungen: transatlantische Allianzen gerieten unter Druck, Handelskonflikte verschärften sich und geopolitische Spannungen – bis hin zu den militärischen Ereignissen im Nahen Osten – prägten das operative Umfeld. In diesem Kontext hat die Ernst Russ AG die Resilienz ihres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt und schlägt ein neues Kapitel auf – mit einem klaren Wachstumskurs und einem entschlossenen Blick auf die nächste Phase der Unternehmensentwicklung.

Für die Ernst Russ-Gruppe („ER-Gruppe“) markiert das Jahr 2025 den gezielten Schritt zu mehr Transparenz und Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und einem neuen Selbstverständnis – mit neu formiertem Managementteam und als ein Unternehmen, das sein nächstes Kapitel aktiv gestaltet.

Die Ernst Russ AG richtet ihre Gruppenstrategie konsequent auf Diversifikation aus: Mit einem klaren Fokus auf mehrere Schifffahrtssegmente, langfristige Charterverträge und erstklassige Vertragspartner schafft das Unternehmen eine stabile Grundlage für nachhaltige Renditen. Im Jahr 2025 untermauerte die Unternehmensgruppe diesen Kurs mit dem Erwerb zweier Containerschiffs-Neubauten, die mit zehnjährigen Charterverträgen langfristig beschäftigt sind. Zu Jahresbeginn 2026 setzte die ER-Gruppe diesen Kurs mit dem Erwerb von zwei Multipurpose-Schiffen, die jeweils für sieben Jahre verchartert sind, erfolgreich fort. Der weitere Ausbau der diversifizierten Flotte ist fester Bestandteil der kommunizierten Unternehmensstrategie.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ER-Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß positiv entwickelt. Die Unternehmensgruppe konnte im Berichtsjahr von dem nachhaltigen Beschäftigungskonzept der Flotte profitieren. Die solide Eigenkapitalbasis mit einer Eigenkapitalquote von 79,1 % und die komfortable Liquidität zum Jahresende von 114,3 Mio. EUR versetzen die Unternehmensgruppe in die Lage, selektiv und entschlossen zu handeln. Die Flotte wurde im Jahr 2025 auf 25 Schiffe optimiert und der Charter Backlog deutlich ausgebaut. Die bewusste Portfoliogestaltung zur Verbesserung von Qualität, Planbarkeit und Kapitalmarktfähigkeit der Flotte ließ die durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge um 12,3 Monate auf 26,0 Monate steigen, bei einem Charter Backlog von 448,6 Mio. EUR.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ER-Gruppe konsolidierte Umsatzerlöse von 158,1 Mio. EUR nach 172,7 Mio. EUR im Vorjahr sowie ein EBIT von 96,4 Mio. EUR nach 67,7 Mio. EUR im Vorjahr. Der konsolidierte Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen stieg von EUR 42,5 Mio. auf EUR 73,5 Mio. Die Flotte der ER-Gruppe erzielt Im Geschäftsjahr 2025 durchschnittliche Chartereinnahmen von 18.135 USD pro Tag bei einer Beschäftigungsquote von 97,7 %.

Die ER-Gruppe erwartet für das Gesamtjahr 2026 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 145 Mio. EUR bis 160 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 34 Mio. EUR und 44 Mio. EUR.

Für das Jahr 2025 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 0,25 EUR je Aktie vorschlagen.

„Unsere solide Eigenkapitalbasis und starke Liquidität verschaffen uns die Möglichkeit, gezielt und selektiv zu investieren. Das wachsende Interesse von Investoren und Analysten verdeutlicht, dass unsere neue strategische Ausrichtung am Kapitalmarkt Anklang findet“, sagt Co-CEO und Chief Financial Officer der Ernst Russ AG, Dr. Christopher Eilers. „Mit der Erweiterung unserer Präsenz im Multipurpose-Segment zu Beginn des Jahres 2026 setzen wir unsere Strategie konsequent um: eine diversifizierte Flotte, langfristige Beschäftigung und disziplinierte Kapitalallokation – ausgerichtet auf nachhaltige Renditen für unsere Investoren“, ergänzt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG.

Den aktuellen Geschäftsbericht 2025 der Ernst Russ AG sowie die Investorenpräsentation können Sie unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Das Management wird die Ergebnisse im Rahmen eines Earnings Calls präsentieren und steht im Anschluss für Fragen von Analysten und Investoren zur Verfügung. Der Webcast ist heute, um 10:30 Uhr (MESZ), unter folgendem Link abrufbar: Earnings Call

in Mio. EUR GJ 2025 GJ 2024 ∆ Ergebnis Umsatzerlöse 158,1 172,7 -8,5 % EBIT 96,4 67,7 +42,4 % Konzernergebnis (nach nicht beherrschenden Anteilen) 73,5 42,5 +72,9 % Bilanz & Liquidität Liquide Mittel 114,3 110,7 +3,3 % Eigenkapitalquote 79,1 % 75,0 % +4,1 pp Operative Kennzahlen Auslastung 97,7 % 96,4 % +1,3 pp Ø Chartererlöse (USD/Tag) 18.135 17.457 +678 USD Charter Backlog (Mio. EUR) 448,6 278,8 +169,8 Ø Restlaufzeit Charterverträge (min., Monate) 26,0 13,7 +12,3

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 25 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.