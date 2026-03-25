EQS-News: GBC AG startet Coverage für Finexity AG – digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hohem Skalierungspotenzial

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Studie/Prognose

GBC AG startet Coverage für Finexity AG – digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hohem Skalierungspotenzial



25.03.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GBC AG startet Coverage für Finexity AG – digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hohem Skalierungspotenzial



Augsburg, 25.03.2026 – Die Augsburger Research-Gesellschaft GBC AG, spezialisiert auf die Analyse von börsennotierten Small- und Mid-Caps, hat die institutionelle Coverage der Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88) aufgenommen. Grundlage hierfür ist die am 19.03.2026 veröffentlichte Initial-Coverage-Studie. Die in Hamburg ansässige Finexity AG ist ein börsennotiertes deutsches Fintech im Segment m:access, das eine regulierte Infrastruktur für die Emission und den OTC-Handel tokenisierter Privatmarktwertpapiere betreibt.



Finexity deckt mit ihrem integrierten Plattformansatz die gesamte Wertschöpfungskette von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum Sekundärhandel ab. Das Unternehmen kombiniert proprietäre DLT-Technologie mit einem etablierten Distributionsnetzwerk aus Banken, Vermögensverwaltern und Vermittlern. Strategisch verfolgt Finexity das Ziel, sich mittelfristig zu einem voll regulierten Betreiber eines DLT-basierten Handels- und Abwicklungssystems (DLT-TSS) für tokenisierte Wertpapiere in Europa weiterzuentwickeln.



Besonders hervorzuheben ist aus Sicht von GBC das innovative Marktplatz- und Plattformmodell mit hoher operativer Hebelwirkung. Finexity verfügt bereits über einen belastbaren Track Record mit einer dreistelligen Anzahl an Listings sowie einem wachsenden Netzwerk aus über 50 Emittenten, Banken und Vermögensverwaltern und mehr als 84.000 registrierten Anlegern. Damit adressiert die Gesellschaft einen strukturellen Wachstumsmarkt und verbindet technologische Skalierbarkeit mit regulatorischer Einbindung.



„Finexity verbindet Technologie, Regulierung und Distribution in einem für den europäischen Private-Markets-Markt hochinnovativen Plattformmodell. Besonders spannend ist aus unserer Sicht, dass das Unternehmen nicht nur einzelne Transaktionen begleitet, sondern eine skalierbare Marktinfrastruktur für Tokenisierung, Platzierung und Handel aufbaut. Damit adressiert Finexity einen strukturellen Wachstumsmarkt mit erheblichem langfristigem Potenzial.“

– Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG



Auf Basis der von GBC modellierten Entwicklung befindet sich Finexity derzeit noch klar in einer Investitions- und Skalierungsphase. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet GBC einen Umsatz von 9,62 Mio. €. In 2028 soll auf operativer Ebene der Break-even erreicht werden. Bis 2030 prognostiziert GBC einen Umsatzanstieg auf 80,00 Mio. € sowie ein EBITDA von 22,00 Mio. €, was die hohe Skalierbarkeit des digitalen Plattformmodells unterstreicht. Auf Basis eines DCF-Modells bewertet GBC die Aktie mit KAUFEN und vergibt ein Kursziel von 72,00 € je Aktie.



Die vollständigen Research-Reports stehen unter folgenden Links bereit:

Deutsch:https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4267cebc1929ef831205399063a6ff4c

Englisch:https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d8b9b719c9b4cc10f2a3f6c912b25266



Über Finexity AG

Die Finexity AG wurde 2018 gegründet und hat sich zu einem führenden Fintech im Bereich Digital Assets entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg entwickelt digitale Kapitalmarktinfrastrukturen für tokenisierte Wertpapiere und alternative Assets. Neben Deutschland ist Finexity auch international präsent, unter anderem in der Schweiz, Liechtenstein sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Risikohinweis:

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden – bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR:

GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.



Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2295940 25.03.2026 CET/CEST