EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025

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NAKIKI SE veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025



25.03.2026 / 13:10 CET/CEST

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NAKIKI SE veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025

Frankfurt am Main, 25. März 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300, DE000A460N46) hat heute den Halbjahresabschluss2025 veröffentlicht.

Im Jahr 2025 entwickelte der Vorstand der NAKIKI SE – in enger Abstimmung mit Aufsichtsrat und Aktionären – nach der übergangsweisen Beteiligung an Prozessfinanzierungsgesellschaften eine neue strategische Ausrichtung mit dem Ziel, die Gesellschaft zu einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen weiterzuentwickeln. Der Aufbau dieses neuen Geschäftsmodells wurde eingeleitet und soll ab 2026 operativ umgesetzt werden.

Der Halbjahresabschluss 2025 steht auf www.nakikifinance.com/finanzberichte zum Download zur Verfügung.

ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 870076430

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nakiki SE Hanauer Landstr. 204 60314 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 8700 764 30 E-Mail: info@nakikifinance.com Internet: https://nakikifinance.com/ ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46 WKN: WNDL30, WNDL31, A460N Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2297662

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