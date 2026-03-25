EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025

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EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
NAKIKI SE veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025

25.03.2026 / 13:10 CET/CEST
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NAKIKI SE veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025

Frankfurt am Main, 25. März 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300, DE000A460N46) hat heute den Halbjahresabschluss2025 veröffentlicht.

Im Jahr 2025 entwickelte der Vorstand der NAKIKI SE – in enger Abstimmung mit Aufsichtsrat und Aktionären – nach der übergangsweisen Beteiligung an Prozessfinanzierungsgesellschaften eine neue strategische Ausrichtung mit dem Ziel, die Gesellschaft zu einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen weiterzuentwickeln. Der Aufbau dieses neuen Geschäftsmodells wurde eingeleitet und soll ab 2026 operativ umgesetzt werden.

Der Halbjahresabschluss 2025 steht auf www.nakikifinance.com/finanzberichte zum Download zur Verfügung.

ÜBER NAKIKI
Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 870076430
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300

25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 8700 764 30
E-Mail:info@nakikifinance.com
Internet:https://nakikifinance.com/
ISIN:DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN:WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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