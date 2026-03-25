EQS-News: Wissenschaftlich fundierte Wirkstoffe der nächsten Generation für die Longevity-Beauty-Branche: AlUla Peregrina™ präsentiert auf der In-Cosmetics Global 2026 die erste zertifizierte Premium-Lieferkette aus der arabischen Wüste

EQS-News: AlUla Peregrina Trading Company (APTC) / Schlagwort(e): Sonstiges

Wissenschaftlich fundierte Wirkstoffe der nächsten Generation für die Longevity-Beauty-Branche: AlUla Peregrina™ präsentiert auf der In-Cosmetics Global 2026 die erste zertifizierte Premium-Lieferkette aus der arabischen Wüste



25.03.2026 / 11:05 CET/CEST

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AL-ULA, Saudi-Arabien, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Peregrina Trading Company (APTC), das saudi-arabische Unternehmen für natürliche Wirkstoffe und Schöpfer der Marke AlUla Peregrina™, wird auf der In-Cosmetics Global 2026, die vom 14. bis 16. April in Paris stattfindet, sein Portfolio an patentierten Wirkstoffen aus der Wüste vorstellen. Das Portfolio umfasst öl- und wasserlösliche Inhaltsstoffe, die für langanhaltende Schönheitsanwendungen in der Haut- und Haarpflege entwickelt wurden.

Desert of Arabia

Jahrhundertelang wurde das aus den Peregrina-Samen gewonnene Öl auf den alten Weihrauchrouten gehandelt und wegen seiner Seltenheit, Widerstandsfähigkeit und Verwendungsmöglichkeiten in der Parfümerie, der Kosmetik und in traditionellen Heilmitteln geschätzt. Heute lässt AlUla Peregrina™ dieses Erbe durch ein Beschaffungsmodell wieder aufleben, das kontrollierten Anbau, vollständige Rückverfolgbarkeit und lokale Produktion im Einklang mit internationalen Standards für biologische Vielfalt und ethische Grundsätze kombiniert. Die Lieferkette wurde mehrfach von der Union for Ethical BioTrade (UEBT) unabhängig überprüft, was die Einstufung als „Responsibly Sourced" bestätigt.

Das Herzstück des APTC-Portfolios sind die patentierten AlUla Peregrina™-Wirkstoffe, darunter Öle und Extrakte aus Peregrina-Samen, einer Pflanze, die von Natur aus an extreme Wüstenbedingungen angepasst ist. Diese Wirkstoffe sind von Natur aus reich an Ceramiden und pflanzlichen Exosomen, Verbindungen, deren Rolle bei der Zellkommunikation, der Wiederherstellung der Hautbarriere und der Langlebigkeit der Haut umfassend untersucht wurden.

Die Inhaltsstoffe, die sowohl in öl- als auch in wasserlöslicher Form erhältlich sind, lassen sich nahtlos in eine Vielzahl von kosmetischen Formulierungen integrieren und bieten F&E-Labors und Produktentwicklern flexible Anwendungsmöglichkeiten.

Die Wirkstoffe von AlUla Peregrina™ wurden für eine multifunktionale Leistung in der Haut-, Haar- und Körperpflege entwickelt und sind von COSMOS Natural zugelassen.

Ihre Wirksamkeit wurde durch eine Kombination aus In-vitro-, Ex-vivo- und klinischen Untersuchungen validiert, die messbare Vorteile bei der Wiederherstellung der Hautbarriere, der Anti-Aging- und Anti-Sagging-Wirkung, der Aufhellung des Hauttons und der Haarverdichtung belegen.

Diese Ergebnisse positionieren die Inhaltsstoffe von AlUla Peregrina™ in wissenschaftlich fundierten, langlebigen Schönheits- und Regenerationspflegeformeln der nächsten Generation.

Die Rohstoffe für AlUla Peregrina™ werden in einem ISO 9001-zertifizierten Labor in AlUla verarbeitet.

Dieses lokalisierte Modell gewährleistet Qualitätskontrolle, Konsistenz von Charge zu Charge und technische Standardisierung, während es gleichzeitig die Wertschöpfung im Ursprungsland stärkt und eine skalierbare Exportbereitschaft unterstützt.

Nicolas Levron, Chief Operating Officer von APTC, sagte im Vorfeld der Messe: „Unsere Teilnahme an der In-Cosmetics Global ist ein wichtiger Schritt, um natürliche, patentierte Wirkstoffe aus der Wüste Arabiens der internationalen Fachwelt für Produktformulierungen vorzustellen. Durch die Kombination von rückverfolgbarer Beschaffung, wissenschaftlicher Validierung und lokaler Verarbeitung etablieren wir AlUla Peregrina™ als glaubwürdige neue Quelle für leistungsstarke, langlebige Inhaltsstoffe für Schönheitsprodukte."

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APTC quality control

Cision

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