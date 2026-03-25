EQS-News: ZEAL wächst 2025 zweistellig und treibt Diversifizierung des Geschäftsmodells weiter voran

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ZEAL wächst 2025 zweistellig und treibt Diversifizierung des Geschäftsmodells weiter voran



25.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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ZEAL wächst 2025 zweistellig und treibt Diversifizierung des Geschäftsmodells weiter voran

Rekord-Kundenbasis als Fundament für langfristiges Wachstum

Traumhausverlosung und Games als weitere Wachstumsfelder

Umsatz: +16 Prozent, EBITDA: +11 Prozent

Prognose 2026: Umsatz: € 250-260 Millionen, EBITDA: € 70-75 Millionen

Hamburg, 25. März 2026. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, ist im Geschäftsjahr 2025 trotz eines im Vorjahresvergleich verhaltenen Jackpot-Umfelds erneut stark gewachsen. Der Konzernumsatz stieg um 16 Prozent auf € 218,5 Millionen (2024: € 188,2 Millionen). Das EBITDA erhöhte sich um 11 Prozent auf € 68,8 Millionen (2024: € 61,9 Millionen). Das EBIT legte mit 12 Prozent auf € 60,1 Millionen sogar noch etwas deutlicher zu (2024: € 53,7 Millionen).

„Die starken Ergebnisse im Geschäftsjahr 2025 zeigen, dass unsere Strategie trägt: Wir entwickeln unser Kerngeschäft erfolgreich weiter und bauen gleichzeitig mit skalierbaren Produkten gezielt neue Wachstumssäulen auf. Diese Diversifizierung macht ZEAL widerstandsfähiger und gibt uns die Freiheit, auch in Zukunft ambitioniert zu wachsen“, kommentierte Dr. Stefan Tweraser, CEO der ZEAL Network SE.

Andrea Behrendt, CFO der ZEAL Network SE, fügte hinzu: „Wir investieren konsequent in die Weiterentwicklung unserer Angebote, reduzieren unsere Abhängigkeit von externen Faktoren wie Jackpot-Zyklen und schaffen so die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum.“

Kerngeschäft aus Lotterien bleibt Fundament für Wachstum

Das deutliche Umsatzwachstum von ZEAL im Jahr 2025 wurde maßgeblich von der starken Entwicklung im Kerngeschäft der Lotterievermittlung angetrieben. Trotz einer im Vergleich zum Vorjahr deutlich schwächeren Jackpot-Lage gelang es, die durchschnittliche Zahl aktiver Lotterie-Kundinnen und -Kunden pro Monat (MAU) um 8 Prozent auf einen Höchstwert von 1.558 Tausend zu steigern (2024: 1.436 Tausend). Das Transaktionsvolumen aus Lotterien wuchs um 2 Prozent auf € 1.100,5 Millionen (2024: € 1.080,4 Millionen). Gleichzeitig konnte die Bruttomarge aus Lotterien um 2,1 Prozentpunkte auf 17,7 Prozent erhöht werden (2024: 15,6 Prozent). In der Folge stiegen die Umsatzerlöse aus Lotterien um 16 Prozent auf € 195,3 Millionen (2024: € 168,3 Millionen).

Traumhausverlosung fest am Markt etabliert

Die Soziallotterie Traumhausverlosung hat sich seit dem Marktstart im Jahr 2024 zu einem wichtigen Wachstumstreiber von ZEAL entwickelt. Die Verlosung von attraktiven Häusern mit garantiertem Gewinner ist bei neuen und bestehenden Kundinnen und Kunden sehr beliebt. Mit vier Ziehungen im Jahr 2025 wurde ein Transaktionsvolumen von € 38,9 Millionen erzielt. Die positive Entwicklung bestätigt die Strategie, eigene Lotterieprodukte als Ergänzung zum Vermittlungsgeschäft zu etablieren.

Games-Geschäft durch größeres Spiele-Portfolio weiter ausgebaut

Das Games-Geschäft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 weiterhin positiv. So hat ZEAL das Spiele-Portfolio um weitere 400 Titel auf mehr als 650 ausgebaut und die Attraktivität des Angebots durch Partnerschaften mit renommierten Games-Entwicklern weiter erhöht. Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer stieg deutlich an und trug entscheidend zum Umsatzwachstum im Games-Geschäft um 46 Prozent auf € 14,4 Millionen bei (2024: € 9,9 Millionen). Dabei hat der Schutz der Spielerinnen und Spieler für ZEAL stets höchste Priorität. Im Zuge der Unternehmensstrategie für verantwortungsvolles Glücksspiel kommen unter anderem modernste KI-basierte Technologien zum Spielerschutz zum Einsatz.

Ausbau der Kundenbasis als zentraler Hebel der Wachstumsstrategie

ZEAL investierte im Geschäftsjahr 2025 gezielt in den Ausbau seiner Kundenbasis als zentralen Wachstumstreiber für die Umsetzung der strategischen Ziele in den kommenden Jahren. Dadurch konnten im vergangenen Jahr 1.171 Tausend registrierte Neukundinnen und Neukunden gewonnen werden. Die Akquisitionskosten je Neukunde (CPL) lagen bei € 46,47 (2024: € 35,16). Entsprechend erhöhten sich die Marketingaufwendungen um 20 Prozent auf € 68,6 Millionen (2024: € 56,9 Millionen).

Prognose für 2026

ZEAL plant auch im Geschäftsjahr 2026, seine Marktführerschaft in Deutschland als Online-Anbieter von Lotterieprodukten auszubauen und die Transformation des Geschäftsmodells weiter durch gezielte Investitionen in die Soziallotterien freiheit+ und Traumhausverlosung sowie das Games-Angebot voranzutreiben. Vor dem Hintergrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Geschäftsberichts bekannten Rahmenbedingungen und unter der Annahme einer durchschnittlichen Jackpot-Entwicklung rechnet ZEAL für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von € 250 Millionen bis € 260 Millionen. Das EBITDA wird in einer Bandbreite von € 70 Millionen bis € 75 Millionen erwartet und beinhaltet bereits die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Investitionen für die weitere Diversifikation unserer Angebote.

Über ZEAL

ZEAL Network ist der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit rund 1,5 Million aktiven KundInnen und rund 300 Mitarbeitenden an drei Standorten verbindet ZEAL nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvollem Spielen und innovativer Produktentwicklung. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 ermöglicht ZEAL die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien und entwickelt sich dank des konsequenten Ausbaus eigener Produktkategorien wie Soziallotterien oder virtuellen Automatenspielen zu einer skalierbaren Technologieplattform für Lotterien und Gaming.



Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

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