Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.03.2026

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Amadeus FiReBericht Geschäftsjahr 2025
Beyond Meat Inc.Bericht Geschäftsjahr 2025
CintasBericht 3. Quartal 2026
EnBWBericht Geschäftsjahr 2025
Ernst RussBericht Geschäftsjahr 2025
FACCBericht Geschäftsjahr 2025
FerrexpoBericht Geschäftsjahr 2025
FINCANTIERIBericht Geschäftsjahr 2025
ImmaticsBericht Geschäftsjahr 2025
INDUS HoldingBericht Geschäftsjahr 2025
KGHM Polska MiedzBericht Geschäftsjahr 2025
OndasBericht Geschäftsjahr 2025
PaychexBericht 3. Quartal 2026
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)Bericht Geschäftsjahr 2025
Zeal NetworkBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ondas
INDUS Holding
FACC
Beyond Meat Inc.
KGHM Polska Miedz
Pinduoduo
Amadeus FiRe
Cintas
Ferrexpo
Ernst Russ
Paychex
Zeal Network
FINCANTIERI
EnBW
IMMATICS

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