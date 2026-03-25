Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Amadeus FiRe
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Beyond Meat Inc.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cintas
|Bericht 3. Quartal 2026
|EnBW
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ernst Russ
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FACC
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ferrexpo
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FINCANTIERI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Immatics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|INDUS Holding
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|KGHM Polska Miedz
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ondas
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Paychex
|Bericht 3. Quartal 2026
|Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Zeal Network
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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