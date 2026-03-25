Gasekonzern Air Liquide warnt vor Helium-Lieferengpässen durch Iran-Krieg

Reuters · Uhr
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Taichung, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Der Industriegasekonzern Air Liquide hat vor Versorgungsengpässen bei Helium durch den Iran-Krieg gewarnt. Der wichtige Anbieter QatarEnergy mache höhere Gewalt für ausbleibende Lieferungen geltend, ‌sagte Air-Liquide-Managerin Armelle Levieux am Mittwoch anlässlich der Eröffnung eines neuen Werks in Taiwan. Um die Ausfälle ⁠abzufedern, werde ⁠ihr Unternehmen verstärkt auf Helium-Produzenten aus anderen Regionen zurückgreifen.

Helium ist ein Nebenprodukt der Erdgasförderung und wird unter anderem zur Produktion von Computerchips benötigt. Es dient vor allem zur Kühlung hochsensibler Fertigungsanlagen. Bislang ‌gibt es keine ernstzunehmenden Alternativen dazu. ‌Air Liquide ist ein wichtiger Zulieferer der Halbleiterbranche. Zu den Kunden des französischen Unternehmens gehört der weltgrößte ⁠Chip-Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan. Das taiwanische Wirtschaftsministerium hatte am ‌Dienstag mitgeteilt, die Helium-Versorgung ⁠sei durch Importe aus den USA gesichert.

QatarEnergy zufolge betreffen die Lieferausfälle unter anderem Abnehmer in Italien, Belgien, Südkorea und China. Iranische Angriffe haben ‌nach Aussagen des katarischen ⁠Energieministers 17 Prozent der dortigen ⁠Flüssiggas-Exportkapazitäten ausgeschaltet. Die Folgen könnten noch bis zu fünf Jahre zu spüren sein. Der deutsche Halbleiter-Hersteller Infineon sieht seine Helium-Beschaffung durch den Krieg im Nahen Osten nicht beeinträchtigt. Er beziehe den Rohstoff aus anderen Quellen.

(Bericht von Wen Yee Lee; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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