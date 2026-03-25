Großaktionär CEPD will Verwaltungsrat von DocMorris austauschen

Zürich, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Beim Online-Arzneimittelhändler DocMorris bahnt sich ein Machtkampf an. Der Großaktionär CEPD fordert eine Neuaufstellung des Verwaltungsrats und will den amtierenden Präsidenten Walter Oberhänsli absetzen. ‌Als Nachfolger schlägt CEPD den früheren Celesio-Chef Fritz Oesterle vor, wie der Aktionär am Mittwoch mitteilte. CEPD ⁠will ⁠zudem fünf weitere neue Mitglieder in den Verwaltungsrat wählen lassen. Die Gesellschaft habe einen entsprechenden Antrag für die Generalversammlung am 12. Mai eingereicht.

Zur Begründung verwies CEPD auf den Kursverlust der DocMorris-Aktie von ‌98 Prozent in den vergangenen ‌fünf Jahren. "Wiederholte Verfehlungen in der Strategieumsetzung und der Prognose" seien dafür verantwortlich, hieß es in der Mitteilung. Der ⁠derzeitige Verwaltungsrat sei nicht in der Lage, das Unternehmen ‌zum Erfolg zu führen. ⁠Zuletzt habe DocMorris am 19. März erneut seine mittelfristige Prognose gesenkt.

Dem Schritt seien monatelange Verhandlungen mit dem Verwaltungsratspräsidenten vorausgegangen. DocMorris habe jedoch ‌am 3. März mitten ⁠in den Gesprächen eigene Kandidaten ⁠für den Verwaltungsrat vorgeschlagen, ohne sich mit CEPD abzustimmen. CEPD sei gemeinsam mit der Muttergesellschaft Pelion der größte Aktionär von DocMorris und halte nach eigenen Angaben rund 14 Prozent der Anteile. Eine Stellungnahme von DocMorris lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)