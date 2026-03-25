Grüne: Klimaschutzprogramm der Regierung ist "dreiste Täuschung"

Berlin, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Die Grünen haben das neue Klimaschutzprogramm der Bundesregierung scharf kritisiert. Ihre Co-Fraktionschefin Katharina Dröge sprach am Mittwoch von einer dreisten Täuschung. "Während Umweltminister Carsten Schneider (SPD) ‌vorne noch die Fassade grün anmalt, zündet Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hinten das Haus an", erklärte Dröge. ⁠Der Umweltminister ⁠dürfe ein paar zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen verkünden, während die Wirtschaftsministerin jeden Tag daran arbeite, den Klimaschutz zunichtezumachen.

Dröge warf Ministerin Reiche vor, sie tue mit dem Netzpaket sowie dem Gebäude- und dem ‌Erneuerbare-Energien-Gesetz weiterhin alles, um den Ausbau ‌der Erneuerbaren und die Wärmepumpe auszubremsen. "Es ist gegenüber der Öffentlichkeit unehrlich, wenn auf der einen Seite ⁠zusätzliche Windausschreibungen verkündet werden, und parallel das Netzpaket Windstandorte ‌torpediert und Unternehmen gefährdet." ⁠Es sei eine Farce, wenn Schneider über Klimaschutz rede, während Reiche beim Heizen wieder auf Öl- und Gasheizungen setze und damit die ‌Menschen "in die fossile ⁠Kostenfalle" treibe.

Die Bundesregierung hätte in ⁠Zeiten hoher Energiepreise ein Programm vorlegen können, das die Menschen entlaste und gleichzeitig die Klimaziele erreiche, sagte Dröge weiter. "Sie hat sich dagegen fürs Schönrechnen, Abhängigkeit von Öl und Gas sowie für eine Politik der fossilen Kostenfallen entschieden."

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)