Vorbörse 25.03.2026

Hoffnung auf Deeskalation - Dax startet höher

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die erneute vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten dürfte den Aktienmärkten zur Wochenmitte steigende Kurse bescheren. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Der Broker IG taxierte den Dax daraufhin eine Stunde vor dem Xetra-Start knapp ein Prozent höher bei 22.850 Punkten.

Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an. An den Energiemärkten fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Die asiatisch-pazifischen Aktienbörsen meldeten teils kräftige Kursgewinne.

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Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete mit gut 119 Dollar fast wieder so viel wie am 9. März, als mit fast 120 Dollar der höchste Stand seit 2022 erreicht worden war. Entsprechend loderten Konjunktur- und Inflationssorgen wieder bedrohlich auf. Inzwischen hat sich die Lage am Ölmarkt etwas entspannt. Ein Barrel Brent kostet mit 107 Dollar deutlich weniger. "Die Anleger treten wieder einen Schritt von der Klippe zurück", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. "Der Ölpreis steuert aber weiter das Marktgeschehen."

USA: Leicht im Minus

Nach der Erholung zu Wochenbeginn haben die US-Börsen am Dienstag wieder den Rückzug angetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte um seinen Schlusskurs vom Vortag und ging 0,18 Prozent tiefer mit 46.124,06 Punkten aus dem Handel. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der letztlich 0,37 Prozent auf 6.556,37 Punkte verlor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 24.002,45 Punkte nach unten - auch angesichts neuer Sorgen in der Softwarebranche wegen des Themas Künstliche Intelligenz (KI).

Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern · 16:20 Uhr · onvista
Jemand verstaut Goldbarren in einem Tresor.
IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.124- 0,18 Prozent
S&P 5006.556- 0,37 Prozent
Nasdaq 21.761- 0,84 Prozent

Asien: Im Plus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch wegen der vagen Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten zugelegt. In Tokio zog der japanische Leitindex im späten Handel Nikkei 225 fast drei Prozent an. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland umfasst, zog etwas mehr als ein Prozent an. In Hongkong gab es ebenfalls Gewinne - wenn auch etwas geringere.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.749+2,87 Prozent
Hang Seng25.063+ 1,78 Prozent
CSI 3004.537+ 1,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,66- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,99+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,35+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1593- 0,31  Prozent
Dollar in Yen158,99+ 0,45 Prozent
Euro in Yen184,33- 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent100,10 USD- 4,30 Dollar
WTI89,19 USD- 3,10 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 55 (54) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 17,40 (16,70) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT LANXESS AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 18 (15) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 13,70 (12,70) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SETZT LANXESS AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR Q1-ZAHLEN AM 7.MAI

JPMORGAN STARTET TALANX MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 125 EUR

RBC HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 62,50 (58) EUR - 'OUTPERFORM'  

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
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DAX
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Ölpreis Brent
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Dow Jones
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S&P 500
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US Tech 100
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Nikkei
Eurokurs (Euro / Dollar)
Siemens
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NASDAQ 100
Amazon
Alphabet A
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
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Ölpreis WTI
Siemens Healthineers
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Rational
Dow
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Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
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DAX (Kursindex)
Barclays
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US Dollar/Japanischer Yen

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