Hoffnung auf Waffenruhe beflügelt Börsen

Frankfurt, 25. Mrz (Reuters) - Die ⁠Hoffnung der Anleger auf eine Waffenruhe im Nahen Osten hat den Aktienmärkten am Mittwoch Auftrieb gegeben und den Ölpreis deutlich gedrückt. Der Dax eroberte zwischenzeitlich die Marke von 23.000 Punkten zurück und lag am Vormittag bei einem Plus von 1,6 Prozent knapp darunter. Der EuroStoxx50 gewann 1,6 Prozent auf 5668 Punkte. "Die Hoffnung auf Frieden wächst. Und Hoffnung wird auf dem Börsenparkett immer gerne aufgenommen", sagte ‌Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Auch an den asiatischen Börsen ging es kräftig aufwärts. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel unter 100 Dollar.

Hintergrund waren Berichte, wonach die USA dem Iran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung ⁠des Krieges übermittelt ⁠haben. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag erklärt, die USA machten Fortschritte bei den Verhandlungen. Dem israelischen Fernsehsender Channel 2 zufolge streben die USA eine einmonatige Waffenruhe an, um den Plan zu erörtern. Dieser umfasse den Abbau des iranischen Atomprogramms, die Einstellung der Unterstützung von Stellvertretergruppen und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus.

LAGE BLEIBT UNDURCHSICHTIG

Am Ölmarkt verbilligte sich ein Barrel Brent um 5,6 Prozent auf 98,57 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl fiel um 3,4 Prozent auf 89,24 Dollar. Beide Sorten hatten ‌am Dienstag noch um fast fünf Prozent zugelegt. Für eine Entwarnung ist es ‌Analysten zufolge jedoch zu früh. "Das aktuelle Umfeld ist ein einziges Wirrwarr aus Schlagzeilen, Gerüchten und schnellen Richtungswechseln", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Ein Sprecher des iranischen Streitkräftekommandos äußerte sich ablehnend und sagte, US-Präsident Trump verhandle offenbar mit sich selbst. "Für Anleger wird es zunehmend ⁠schwerer, zwischen Signal und Lärm zu unterscheiden", sagte Emden.

Der Krieg im Nahen Osten hat bereits Spuren in der deutschen Wirtschaft ‌hinterlassen. So sank der Ifo-Geschäftsklimaindex im März auf 86,4 Punkte nach ⁠88,4 Zählern im Februar. Dies ist der tiefste Stand seit Februar 2025. EZB-Chefin Christine Lagarde machte unterdessen auf einer Konferenz in Frankfurt klar, dass die Zentralbank sehr sensibel auf ein Überschreiten ihres mittelfristigen Ziels einer Inflationsrate von zwei Prozent reagieren würde. Der Euro trat bei Kursen um 1,16 Dollar auf der Stelle, an den Anleihemärkten ‌lagen die Renditen der zehnjährigen Bundespapiere mit 2,973 Prozent etwas ⁠niedriger.

REISESEKTOR FESTER - PUMA NACH ANTA-ZAHLEN GEFRAGT

An den Aktienmärkten legten ⁠Reise- und Freizeitunternehmen dank sinkender Energiepreise zu. Fluggesellschaften wie Lufthansa und Air France zogen um 2,4 und 3,7 Prozent an. Auch Finanzwerte waren gefragt, der Sektorindex stieg um knapp zwei Prozent. Aktien der Commerzbank standen 3,6 Prozent im Plus. Größter Dax-Gewinner waren Infineon mit einem Aufschlag von vier Prozent, dicht gefolgt von Siemens Energy.

Bei den Nebenwerten ging es für Jenoptik um mehr als zehn Prozent aufwärts. Der Thüringer Technologiekonzern will angesichts positiver Signale vom Halbleitermarkt in diesem Jahr bei Umsatz und Gewinn wieder aufholen und für 2025 eine höhere Dividende ausschütten. Aktien des Sportartikelherstellers Puma stiegen um bis zu 5,9 Prozent und damit so stark wie seit knapp drei Wochen nicht mehr. Ein Händler verwies auf positive Geschäftszahlen ⁠des chinesischen Anteilseigners Anta Sports für 2025. Den Analysten von Jefferies zufolge wuchsen Umsatz und Nettoergebnis im zweiten Halbjahr stärker als erwartet.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)