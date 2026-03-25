Ifo-Index sinkt - "Iran-Krieg beendet vorerst Hoffnung auf Aufschwung"

- von Klaus ⁠Lauer und Rene Wagner

Berlin, 25. Mrz (Reuters) - Teures Öl, mehr Inflation und viel Unsicherheit: Der Iran-Krieg drückt die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen deutlich. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im März zum Vormonat um 2,0 auf 86,4 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Februar 2025. Die Firmen blickten ähnlich skeptisch wie ‌zuletzt auf ihre aktuelle Lage, bewerteten ihre Aussichten aber spürbar schlechter. "Der Krieg im Iran beendet vorerst die Hoffnung auf einen Aufschwung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Im laufenden ersten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bestenfalls um 0,1 Prozent wachsen und dann im ⁠Frühjahr stagnieren, sagte ⁠Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Der Krieg im Iran bremst die deutsche Konjunktur aus", erklärte er im Reuters-Interview. Vor allem die energieintensive Industrie mit Branchen wie Chemie und Kunststoffen rechne mit höheren Preisen.

"DER AUFSCHWUNG STECKT IN DER STRASSE VON HORMUS FEST"

Den Ifo-Rückgang hatten die meisten Fachleute erwartet. "Das kommt angesichts der Eskalation am Golf mit dem scharfen Anstieg der Energiepreise nicht überraschend", sagte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die Fortsetzung des verhaltenen Aufschwungs in der deutschen Industrie ist damit erst einmal vom Tisch." In ‌der aktuell vom Iran faktisch gesperrten Straße von Hormus wird üblicherweise etwa ein ‌Fünftel des weltweiten Angebots an Gas und Rohöl transportiert. Von Bedeutung sei die Meerenge aber auch für viele andere wichtige Grundstoffe, etwa für die Landwirtschaft oder die Halbleiterproduktion, sagte Christoph Swonke von der DZ Bank und fügte mit Blick auf die Corona-Krise hinzu: "Damit werden ⁠Erinnerungen an die Lieferkettenprobleme von 2021 wach."

Konjunkturexperte Sebastian Wanke von der KfW-Bank bringt es auf den Punkt: "Der Aufschwung steckt in der ‌Straße von Hormus fest." Das BIP-Wachstum im zu Ende gehenden ⁠Quartal könne durchaus positiv überraschen. "Doch mit jeder Woche, die der Iran-Krieg anhält, wird die Stimmung in der Wirtschaft weiter gedrückt und die Konjunktur wieder ausgebremst."

STIMMUNG TRÜBT SICH IN DER GANZEN WIRTSCHAFT EIN

Israel und die USA bombardieren seit dem 28. Februar den Iran, der wiederum die Ölwirtschaft in mehreren Golfstaaten angreift. Das hat die Energiepreise ‌deutlich nach oben getrieben und schürt Sorgen vor anziehender Inflation und ⁠Lieferengpässen. Dies bremst die Wirtschaft in Deutschland und der ⁠Euro-Zone. Ökonomen haben bereits ihre Prognosen für die Konjunktur 2026 in Deutschland gesenkt. Eigentlich sollten die Mehrausgaben der öffentlichen Hand für Infrastruktur und Verteidigung der Wirtschaft nach zwei Rezessionsjahren und einem Mini-Wachstum 2025 wieder Schwung verleihen. Je nach Dauer des Nahost-Kriegs dürfte die Erholung schwächer ausfallen. "Der Aufschwung verschiebt sich ein Stück nach hinten", sagte Wohlrabe.

Der Ifo-Index trübte sich in allen untersuchten Bereichen ein - in der Industrie, bei den Dienstleistern, im Handel und am Bau. Im Service-Sektor seien die Erwartungen im März eingebrochen, sagte Ifo-Chef Fuest. "Insbesondere im Tourismus und der Logistik haben sich die Aussichten massiv verschlechtert." Am Bau sackten die Erwartungen so deutlich ab wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs im März 2022 nicht mehr. Die Bauwirtschaft ⁠wiederum befürchte steigende Zinsen, was die Finanzierung von Bauprojekten teurer machen würde, erklärte Wohlrabe. "Der Handel wiederum befürchtet einen Kaufkraftverlust seiner Kunden infolge einer höheren Inflation."

(Bericht von Klaus Lauer und Rene Wagner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)