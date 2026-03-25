IRAN stimmt Waffenruhe nicht zu | Märkte volatil | Trump's 15 Punkte Plan

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Dow-Futures springen um 400 Punkte nach oben, weil ein möglicher US-Friedensplan für den Iran die Ölpreise drückt.

Der Markt spielt Erleichterung, aber die Sache ist alles andere als sauber.

Iranische Staatsmedien lehnen eine Waffenruhe ab – damit bleibt das Schlagzeilenrisiko brutal hoch.

WTI fällt Richtung 88 Dollar, Brent unter 100 Dollar, auch die Renditen geben nach.

Tech führt die Erholung an, mit Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) und Intel (INTC) im Plus.

Die Wall Street bleibt damit ein Ein-Themen-Markt: Öl und Zinsen steuern gerade fast alles.



00:00 Intro

00:09 Iran leht Angebot für Feuerpause ab

00:59 Flah Crash beim Öl | Im- und Exportpreise | Inflation

02:32 Trumps 15-Punkte Plan: Theorie und Wirklichkeit

07:43 Fed: Staatsanwaltschaft entlastet Powell

10:12 Dana | Chewie | GameStop | Robinhood u.m.

14:48 KB Home: geschwächt durch Hypothekenmarkt | Analysten

17:22 Meldungen: Arm Holdings | OpenAI

19:11 EZB zu geopolitischer Situation | Deustchland | Asien

20:51 Meldungen: Stablecoins | Walt Disney | Microsoft

22:38 Private Credit unter Druck, Software leidet

24:07 Analysten: Halliburton | Amazon | Braze

25:21 Börse aktuell



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