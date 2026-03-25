IRAN stimmt Waffenruhe nicht zu | Märkte volatil | Trump's 15 Punkte Plan
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Dow-Futures springen um 400 Punkte nach oben, weil ein möglicher US-Friedensplan für den Iran die Ölpreise drückt.
Der Markt spielt Erleichterung, aber die Sache ist alles andere als sauber.
Iranische Staatsmedien lehnen eine Waffenruhe ab – damit bleibt das Schlagzeilenrisiko brutal hoch.
WTI fällt Richtung 88 Dollar, Brent unter 100 Dollar, auch die Renditen geben nach.
Tech führt die Erholung an, mit Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) und Intel (INTC) im Plus.
Die Wall Street bleibt damit ein Ein-Themen-Markt: Öl und Zinsen steuern gerade fast alles.
00:00 Intro
00:09 Iran leht Angebot für Feuerpause ab
00:59 Flah Crash beim Öl | Im- und Exportpreise | Inflation
02:32 Trumps 15-Punkte Plan: Theorie und Wirklichkeit
07:43 Fed: Staatsanwaltschaft entlastet Powell
10:12 Dana | Chewie | GameStop | Robinhood u.m.
14:48 KB Home: geschwächt durch Hypothekenmarkt | Analysten
17:22 Meldungen: Arm Holdings | OpenAI
19:11 EZB zu geopolitischer Situation | Deustchland | Asien
20:51 Meldungen: Stablecoins | Walt Disney | Microsoft
22:38 Private Credit unter Druck, Software leidet
24:07 Analysten: Halliburton | Amazon | Braze
25:21 Börse aktuell
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