Insider: Pakistan hat Iran Vorschlag der USA übermittelt

Dubai/Tel Aviv, 25. Mrz (Reuters) - ⁠In die Bemühungen um eine Deeskalation am Golf kommt offenbar Bewegung. Pakistan habe dem Iran einen Vorschlag der USA übermittelt, sagte ein ranghoher Vertreter der Islamischen Republik am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der Insider, der namentlich nicht genannt werden wollte, ging nicht ins Detail. Auch sagte er nicht, ob es sich bei dem Vorschlag um einen 15-Punkte-Plan der USA handle, über den mehrere Medien berichtet haben. Er fügte aber hinzu, dass auch die Türkei dabei helfe, den Krieg zu beenden. Das Land werde ebenso wie Pakistan in Betracht gezogen für ‌die Ausrichtung etwaiger Gespräche.

Die Äußerungen gehörten zu den wenigen Anzeichen dafür, dass Teheran hinter den Kulissen bereit sein könnte, sich mit diplomatischen Vorschlägen zu befassen. Öffentlich wurden aus dem Iran bis zuletzt Darstellungen von US-Präsident Donald Trump stets bestritten, dass mit den USA verhandelt werde. "Hat das Ausmaß Ihrer inneren Zerrissenheit das Stadium erreicht, in ⁠dem Sie mit sich ⁠selbst verhandeln?", spottete etwa der Chefsprecher des von den mächtigen Revolutionsgarden dominierten iranischen Militärkommandos, Ebrahim Solfakari, im Staatsfernsehen über Trump. "Leute wie wir können mit Leuten wie Ihnen niemals auskommen. Wie wir schon immer gesagt haben ... niemand wie wir wird sich mit Ihnen einlassen. Nicht jetzt. Niemals."

Auch Irans Botschafter in Pakistan, Resa Amiri Moghadam, erklärte, nach seinen Informationen hätten entgegen Trumps Behauptungen bislang weder direkte, noch indirekte Verhandlungen zwischen den beiden Ländern stattgefunden. Er fügte allerdings hinzu, dass "befreundete Länder" sich bemühten, "die Voraussetzungen für einen Dialog zwischen Teheran und Washington zu schaffen, von dem wir hoffen, dass er zur Beendigung dieses aufgezwungenen Krieges beitragen wird". Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif hatte erklärt, seine Regierung sei bereit, ‌mögliche Gespräche auszurichten.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums verwies im indischen Fernsehen auf das tiefe Misstrauen gegenüber den ‌USA. "Niemand kann der Diplomatie der Vereinigten Staaten vertrauen." Derzeit konzentrier sich das iranische Militär darauf, das Territorium und die Souveränität des Iran verteidigen. Es gebe "keine Gespräche oder Verhandlungen".

Trump bekräftigte dagegen am Dienstag vor Journalisten in Washington, dass die USA Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs führten - und zwar nach seinen Worten mit "den richtigen Leuten". Die Iraner wollten unbedingt einen "Deal" erreichen. Mit wem konkret ⁠verhandelt wurde, sagte Trump aber nicht.

BERICHT ÜBER ANGESTREBTE FEUERPAUSE

Für Hoffnung auf eine baldige Entspannung sorgten vor allem Medienberichte über einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten. Die "New ‌York Times" meldete, Washington habe dem Iran diesen Vorschlag übermittelt. Der israelische Sender Kanal 12 ⁠berichtete zudem unter Berufung auf drei Insider, dass die USA eine einmonatige Feuerpause anstrebten, um den Plan zu diskutieren. Dieser sehe die Auflösung des iranischen Atomprogramms vor sowie ein Ende der Unterstützung für Gruppen wie die radikalislamische Hisbollah im Libanon und die Wiederöffnung der für den weltweiten Öl- und Flüssiggastransport enorm wichtigen Straße von Hormus. Eine offizielle Bestätigung der Berichte lag nicht vor.

Ein hochrangiger Vertreter Israels sagte, sein Land sei skeptisch, ob der Iran den ‌Bedingungen zustimmen werde. Womöglich handle es sich lediglich um Ausgangspunkte für Verhandlungen, in deren Verlauf die ⁠US-Verhandlungsführer Zugeständnisse machen könnten. Ein mit den israelischen Kriegsplänen vertrauter Insider ⁠sagte, Israel wolle auf jeden Fall für sich eine Option auf Präventivschläge beibehalten.

GEGENSEITIGER BESCHUSS GEHT WEITER

Die Berichte über die Entspannungsbemühungen und die angestrebte Waffenruhe gaben den Aktienmärkten Auftrieb und ließen den Ölpreis fallen. Der Krieg ging allerdings unvermindert weiter. Ein israelischer Militärvertreter antwortete auf die Frage, ob Israel seine militärischen Pläne angepasst habe, seit Trump erklärt hatte, dass Gespräche mit dem Iran im Gange seien, im Grunde laufe "alles wie gewohnt". Das israelische Militär teilte mit, es habe neue Angriffswellen gestartet. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur SNN berichtete, in Teheran sei ein Wohngebiet getroffen worden. Rettungskräfte seien dabei, die Trümmer zu durchsuchen. Die iranischen Revolutionsgarden teilten staatlichen Medien zufolge mit, Ziele in Israel, darunter Tel Aviv, sowie US-Stützpunkte in Kuwait, Jordanien und Bahrain angegriffen zu haben. Kuwait und Saudi-Arabien erklärten, neue Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. Am internationalen Flughafen von Kuwait wurde nach Angaben der Zivilluftfahrtbehörde ein Treibstofftank mit Drohnen attackiert. Es sei ein Brand ausgebrochen, zu Schaden gekommen sei niemand.

Die USA wiederum bereiteten Insidern zufolge die ⁠Entsendung Tausender Elitesoldaten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten vor, was den massiven militärischen Aufbau der USA in der Region weiter verstärken würde. Bereits jetzt sind in der Region 50.000 US-Soldaten stationiert.

(geschrieben von Christian Rüttger mit Material aus mehreren Reuters-Büros, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)