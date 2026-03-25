IRW-News: ACCESS Newswire: NanoNord, Anbieter von MR-Technologie zur Lithiummessung, baut nach dem dänischen Staatsbesuch in Australien seine Zusammenarbeit mit dem DLE-Marktführer ElectraLith aus

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: NanoNord, Anbieter von MR-Technologie zur Lithiummessung, baut nach dem dänischen Staatsbesuch in Australien seine Zusammenarbeit mit dem DLE-Marktführer ElectraLith aus

Dänisches Unternehmen baut Zusammenarbeit mit australischem Deeptech-Aufsteiger während des königlichen Staatsbesuchs in Melbourne aus

AALBORG, DÄNEMARK UND MELBOURNE, AU / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / Das nordjütländische Technologieunternehmen NanoNord hat im Zusammenhang mit dem Staatsbesuch des Königspaares in Australien einen Auftrag über zusätzliche Messgeräte im Wert von 160.000 bis 240.000 AUD vom australischen Deeptech-Pionier ElectraLith erhalten. Der Auftrag unterstreicht das wachsende internationale Potenzial dänischer Messtechnik im Rahmen der grünen Wende.

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NanoNord war Teil der Wirtschaftsdelegation während des Staatsbesuchs und nutzte die Gelegenheit, um seine Geschäftsbeziehungen zu bestehenden und neuen Kunden in Australien zu stärken. Es ist nicht das erste Mal, dass die dänische Königsfamilie mit NanoNord in Verbindung steht - das Unternehmen wurde ursprünglich vom damals noch jungen Kronprinzen Frederik offiziell eingeweiht.

Dänische Technologie misst Lithium in Echtzeit

Die Flaggschiff-Technologie von NanoNord, Tveskaeg, ist ein MR-basiertes Messgerät, das eine präzise Echtzeitmessung von Lithium und einer Reihe anderer Elemente ermöglicht. Die Technologie ist kabellos, verwendet weder Chemikalien noch Einwegmaterialien und erfordert nur minimale Kalibrierung und Wartung - was sie robust, umweltfreundlich und betriebssicher macht.

ElectraLith nutzt Tveskaeg-Geräte als zentralen Bestandteil seiner bahnbrechenden DLE-R-Technologie zur Lithiumgewinnung. DLE (Direct Lithium Extraction) ist eine neue und weitaus nachhaltigere Methode zur Gewinnung von Lithium - einem kritischen Metall in den Batterien, die die grüne Wende vorantreiben. Das volle Potenzial der Zusammenarbeit beläuft sich in den kommenden Jahren auf bis zu 10 Millionen DKK, da ElectraLith seine Technologie weltweit einführt.

Die beiden Unternehmen knüpften in Melbourne während des Empfangs der dänischen Industrie An Evening in the Name of Business, Sport and Danish Dynamite Kontakte und vertieften ihre Beziehungen bei einem Treffen in der Zentrale von ElectraLith nach Abschluss der offiziellen Wirtschaftsdelegation.

Ein zufriedener Kunde am anderen Ende der Welt

Tveskaeg ist ein wesentlicher Bestandteil unseres DLE-R-Systems, und wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Martin und dem NanoNord-Team. Jede DLE-R-Einheit wird ein Tveskaeg-System zur Messung von Lithium enthalten, und die Bestellung weiterer Einheiten unterstreicht dessen Bedeutung für unseren Betrieb, insbesondere da wir uns auf einen raschen weltweiten Einsatz vorbereiten, um die steigende Nachfrage nach Lithium zu decken.

Unsere beiden bestehenden Systeme arbeiten einwandfrei und intuitiv - so sehr, dass unser Team sie Forky und Hilda getauft hat (nach König Sweyn Forkbeard Tveskaeg und seiner Frau). Dies ist unser zweiter Großauftrag, von denen wir noch viele erwarten.

- Charlie McGill, CEO, ElectraLith

Es gibt nichts Schöneres, als einen Kunden auf der anderen Seite des Globus zu besuchen und zu sehen, wie unsere Technologie bei zufriedenen Kunden wie Charlie und seinem Team zum Einsatz kommt. Unsere talentierten Mitarbeiter in Skjernvej in Aalborg verdienen das Lob dafür, dass die Technologie einfach funktioniert und die Kunden zufrieden sind. Dass wir zudem einen Auftrag für weitere Geräte mit nach Hause nehmen können, freut mich natürlich ganz besonders.

- Martin Mindorf, CCO, NanoNord

Es ist eine große Ehre, Teil des historischen Staatsbesuchs in Australien zu sein, und wir fühlen uns durch die Aufmerksamkeit insbesondere Ihrer Majestät der Königin auf dieser Reise geehrt. Die Königin hat das Potenzial der Technologie in Australien schnell erkannt und neugierig nachgefragt, wie Tveskaeg im Zusammenhang mit der Lithiumgewinnung eingesetzt wird. NanoNord und ElectraLith sind ein großartiges Beispiel dafür, wie unsere Länder zusammenarbeiten können, und hier gibt es großes Potenzial, insbesondere für die Gewinnung von Metallen, die für die grüne Wende entscheidend sind. Neben ElectraLith haben wir auch mehrere spannende Kunden und Interessenten, für die wir wiederkommen müssen.

- Martin Mindorf, CCO, NanoNord

Über ElectraLith

ElectraLith ist ein amerikanischer Deeptech-Pionier, der DLE-R entwickelt - eine proprietäre elektrochemische Technologie zur Lithiumgewinnung und -raffination. Die Technologie produziert Lithiumhydroxid oder -carbonat in Batteriequalität ohne Wasser, Chemikalien oder Abfall und kann mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

Im Dezember 2024 schloss das Unternehmen eine deutlich überzeichnete Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von rund 17 Millionen USD mit Investoren wie Rio Tinto, Chevron, Marathon Petroleum und In-Q-Tel ab. Im Jahr 2026 wurde ElectraLith vom Weltwirtschaftsforum als Top Innovator ausgewählt und plant Pilotprojekte in Australien, Großbritannien und Argentinien.

Über NanoNord

NanoNord wurde 2001 vom Erfinder Ole Nørgaard Jensen gegründet, der zuvor das Bluetooth-Pionierunternehmen Digianswer an Motorola verkauft hatte. Das Unternehmen entwickelt und produziert unter dem Namen Tveskaeg MR-basierte Messgeräte, die unter anderem für die Natriummessung in Lebensmitteln, die Lithiummessung im Bergbau sowie die Stickstoff- und Phosphormessung in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Zu den Kunden zählen weltweit bekannte Namen wie Kraft-Heinz, Orkla und Imerys. In anderen Branchen, wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie, macht die Ausrüstung von NanoNord die Silbernitrat-Titration überflüssig, und in mehreren europäischen Ländern wird die Tveskaeg-Technologie derzeit für landwirtschaftliche Anwendungen getestet, wo sie das Potenzial hat, den Einsatz von Gülle zu optimieren, was zu einer geringeren Grundwasserverschmutzung und einer besseren Nährstoffverwertung führt.

NanoNord ist ein Stiftungs- und Familienunternehmen, dessen Hauptinvestor die Lauritzen-Stiftung ist, und wird weiterhin vom Gründer Ole Nørgaard Jensen als CEO geleitet. In Australien wird NanoNord während des Staatsbesuchs von Martin Nørgaard Mindorf, CCO und Vertreter der nächsten Generation der Familie, vertreten.

Kontaktinformationen:

Martin Mindorf

CCO

mm@nanonord.dk

+4596341590

Charlie McGill

CEO

charles.mcgill@electralith.com

QUELLE: NanoNord

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