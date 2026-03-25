IRW-News: ACCESS Newswire: Rancho BioSciences ernennt Chris O'Brien zum CEO, um KI-fähige Datenlösungen für eine schnellere und zuverlässigere Forschung und Entwicklung bereitzustellen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Rancho BioSciences ernennt Chris O'Brien zum CEO, um KI-fähige Datenlösungen für eine schnellere und zuverlässigere Forschung und Entwicklung bereitzustellen

Erfahrene Führungskraft aus dem Bereich Life Sciences soll das Unternehmenswachstum vorantreiben und die Einführung von KI-fähigen Datenlösungen in der Pharma- und Biotech-Branche ausweiten

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / Rancho BioSciences gab heute die Ernennung von Chris O'Brien zum Chief Executive Officer bekannt. O'Brien wird die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten, während Rancho die Einführung seiner KI-fähigen Datenlösungen in Pharma-, Biotechnologie- und Forschungsorganisationen vorantreibt.

Rancho BioSciences bietet KI-fähige Datenlösungen, die fragmentierte biomedizinische Daten in standardisierte, wiederverwendbare Ressourcen für KI, Analytik und maschinelles Lernen umwandeln. Während Life-Science-Unternehmen weiterhin in KI und fortschrittliche Analytik investieren, stellt die Aufbereitung inkonsistenter und isolierter Daten nach wie vor einen großen Engpass dar - was häufig die Analyse verlangsamt und die Wiederverwendung über verschiedene Programme hinweg einschränkt. Rancho löst dieses Problem durch die Standardisierung und Harmonisierung komplexer Daten, sodass diese sofort und konsistent über den gesamten F&E-Lifecycle hinweg genutzt werden können.

O'Brien bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Aufbau und der Skalierung von Organisationen im gesamten Ökosystem der Life-Sciences- und Forschungsdienstleistungen mit. Zuletzt war er als Chief Executive Officer von Biorasi tätig, wo er den globalen klinischen Forschungsbetrieb leitete und aufstrebende Biotech- und Pharmaunternehmen unterstützte. Zuvor war er als President und Chief Operating Officer der Decision Resources Group tätig und gründete Linchpin Partnerships, wo er Unternehmen in Fragen der Wachstumsstrategie und strategischer Partnerschaften beriet. Er hat einen MBA der Tuck School of Business in Dartmouth und einen BA des Middlebury College.

Als CEO wird sich O'Brien darauf konzentrieren, den Ausbau von Ranchos Portfolio an daten- und KI-gestützten Lösungen zu beschleunigen, die operative Disziplin im gesamten Unternehmen zu stärken und das Wachstum im Bereich der Unternehmenskunden voranzutreiben. Eine wichtige Priorität wird die Skalierung der Plattformfähigkeiten von Rancho sein, um größere, strategischere Projekte zu unterstützen und gleichzeitig die Effizienz, Vorhersehbarkeit und Geschwindigkeit sowohl im Vertriebs- als auch im Delivery-Lifecycle zu verbessern.

Chris bringt die Führungsqualitäten und die operative Erfahrung mit, die wir benötigen, um Ranchos Einfluss in einem sich rasch entwickelnden Markt zu vergrößern, sagte Julie Bryant, Gründerin und Chief Strategy Officer von Rancho BioSciences. Unsere Kunden fragen nicht mehr nach einmaligen Datenprojekten - sie benötigen Partner für KI-Datenstrategien und deren Umsetzung, die wiederholbare, zukunftssichere Lösungen liefern können, die programm- und therapieübergreifend einsetzbar sind. Chris versteht es, diese Art der Leistungserbringung zu skalieren und gleichzeitig die wissenschaftliche Genauigkeit zu wahren, die unsere Kunden erwarten.

Ich freue mich sehr, in diesem entscheidenden Moment zu Rancho BioSciences zu kommen, sagte Chris OBrien. Die zunehmende Komplexität und das wachsende Volumen wissenschaftlicher Daten sowie die rasche Einführung von KI schaffen einen klaren Bedarf an vertrauenswürdigen Partnern, die strukturierte, hochwertige Daten und umsetzbare Erkenntnisse im Unternehmensmaßstab liefern können. Julie Bryant und Rancho haben ein starkes Fundament geschaffen, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team unseren Einfluss zu vergrößern, Kundenpartnerschaften zu vertiefen, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und dazu beizutragen, lebensrettende Medikamente zu Patienten in Not zu bringen.

Chris bringt die Führungsqualitäten und den Fokus auf die Umsetzung mit, die erforderlich sind, um Rancho in die nächste Phase zu führen, sagte Ray Hill, Operating Partner bei Arsenal Capital Partners. Seine Erfahrung beim Aufbau leistungsstarker Teams und der Förderung kommerzieller Disziplin, kombiniert mit einem tiefen Verständnis des F&E-Ökosystems in den Life Sciences, wird entscheidend dazu beitragen, die Wachstumsstrategie von Rancho voranzutreiben und langfristigen Wert für die Kunden zu schaffen.

Die Ernennung von Chris unterstreicht Ranchos strategischen Fokus auf den Aufbau einer skalierbaren, wissenschaftlich fundierten Daten- und KI-Plattform, die es Life-Science-Unternehmen ermöglicht, ihre Entscheidungsfindung zu verbessern und die Produktivität in Forschung und Entwicklung zu steigern. Das Unternehmen wird weiterhin in seine Kernkompetenzen, Datenbestände und strategischen Allianzen investieren, um ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu unterstützen.

Über Rancho BioSciences

Rancho BioSciences bietet KI-fähige Datenlösungen, die es Life-Science-Unternehmen ermöglichen, komplexe biomedizinische Daten über den gesamten F&E-Lifecycle hinweg zu standardisieren, zu integrieren und wiederzuverwenden. Mit mehr als 150 Wissenschaftlern, Dateningenieuren und Bioinformatik-Spezialisten unterstützt Rancho schnellere, zuverlässigere Analysen und KI-gestützte Entscheidungsfindung in den Bereichen Entdeckung, translationale Forschung und klinische Entwicklung. Die Expertise des Unternehmens umfasst Datenengineering, wissenschaftliche Kuratierung, Bioinformatik, Datenwissenschaft und strategische Dateninitiativen. Rancho wird von seiner Mission Leben durch Daten retten angetrieben.

Kontaktinformationen

Jonathan Amir (VP, Marketing): jonathan.amir@ranchobiosciences.com

QUELLE: Rancho BioSciences, LLC

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